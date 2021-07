 Notti di “ordinaria” follia (video)

Non abbiamo molti dati sul video che vi proponiamo, se non che ieri notte, in piazza Sant’Agostino è andata in onda la solita rissa di ragazzi giovani e giovanissimi.

Alcool, droghe, rabbia e incoscienza ormai pervadono costantemente una parte di ragazzi, che poi si sfogano facendo del male agli altri, e in qualche modo anche a sé stessi, riducendosi da umani a bestie subumane.

Non c’è nulla di nuovo da aggiungere, se non che Arezzo sta sprofondando sempre di più, settimana dopo settimana, in un caos dove nessuno sembra metterci una pezza, in primis l’Amministrazione.

Speriamo che episodi simili calino di numero e intensità, ma dubitiamo che a breve possa succedere.