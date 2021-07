La difesa a testuggine del sindaco

By Luciano Petrai

La classifica pubblicata dal Sole 24 ore, circa il gradimento dei sindaci da parte della popolazione, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla giunta che si è subito attrezzata a testuggine in difesa del loro capo, che loro stessi giudicavano moribondo politicamente.

Il Ghinelli si è attestato al 52° posto e 4° in Toscana, il che ha fatto suscitare òla di entusiasmo con post a dir poco imbarazzanti.

La dichiarazione del sindaco “in pectore” Lucia Tanti parla di risultato lusinghiero, con solo una piccola flessione, dovuta naturalmente alla pandemia e non alle tempeste di gas.

Poi se la prende con l’opposizione, che fa l’opposizione (secondo noi blanda) “aggressiva, giustizialista e piena di meri pretesti (che stesse parlando dei giudici che indagano sulle vicende Coingas?)

Conclude dicendo: avanti così, un po’ come fece il pifferaio magico con i topi.

Che poi il 4° posto in Toscana non lo fa salire nemmeno sul podio.

Lui intanto, per far sapere che è presente polemizza con Giani sulla sanità e quest’ultimo gli risponde, con la sua flemma: oh Ghinelli basta polemiche!

Accidenti, fermato anche da Giani è veramente preoccupante.

Intanto oggi si conclude l’udienza preliminare (non della opposizione ma del GIP) che si esprimerà sulle sentenze di rinvio a giudizio degli imputati Staderini e Bigiarini e si saprà se anche il primo cittadino dovrà affrontare o meno un procedimento giudiziario.

Mala tempora currunt per Arezzo.