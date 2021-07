Avviso pubblico per il terzo settore: immobili concessi gratuitamente e risorse per 237.000 euro

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti del cosiddetto terzo settore per la co-progettazione e l’attuazione di interventi innovativi a favore di adolescenti e giovani, nell’ambito delle linee programmatiche Giovani protagonisti aretini.

Potrà essere presentata esclusivamente una proposta progettuale per ciascuna delle seguenti azioni: programma di attività ludico ricreative e culturali pomeridiane e serali rivolte ai giovani; programma di interventi rivolto alle problematiche giovanili; laboratori di educazione alla cittadinanza attiva.

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le 13 di martedì 13 luglio.

Per quanto riguarda l’azione 1, è destinata a laboratori di musica, teatro, fotografia, danza, cinema, lettura, lingue, trucco e costumi, scenografia, altre attività o laboratori di interesse per giovani e adolescenti, tornei di videogiochi o di ruolo, eventi culturali, corsi.

L’amministrazione metterà a disposizione di questi progetti 76.000 euro di cui 17.000 per il 2021, 39.000 per il 2022 e 20.000 per il 2023.

E non solo: verranno concessi gratuitamente per le attività i locali comunali a piano seminterrato di via Masaccio 6.

Ma durante l’estate, le stesse potranno tenersi in altri luoghi come, a titolo di esempio, i centri di aggregazione sociale, i quartieri della Giostra o i parchi cittadini.

L’azione 2 è destinata a consulenze per i giovani, individuali e di gruppo; consulenze per le famiglie di sostegno alla genitorialità; orientamento scolastico e professionale in rete con Informagiovani e Centro per l’impiego; interventi per la guida sicura, educazione all’affettività, promozione alla salute e a sani stili di vita, attività ludiche e di socializzazione; attività di sostegno allo studio.

Dunque con l’azione 2 si attiva una rete con i seguenti soggetti pubblici: Informagiovani, Ufficio scolastico provinciale, Centro per l’impiego, Asl, Serd, Consultorio, Ufsmia, polizia municipale, polizia stradale. Risorse dirette e indirette anche in questo caso: le risorse dirette corrispondono a 79.000 euro di cui 32.000 per il 2021, 32.000 per il 2022 e 15.000 per il 2023. Le risorse indirette corrispondono invece ai locali comunali di Largo I Maggio, sede principale delle attività, concessi gratuitamente.

L’azione 3 prevede laboratori e interventi per l’educazione alla cittadinanza e l’attivazione dei giovani; laboratori e attività di sensibilizzazione ai temi ambientali, sociali, decoro urbano, culturali, in primo luogo diretti a riqualificare e animare il quartiere di Saione nonché altre aree, quartieri e frazioni che verranno successivamente individuati; attivazione di reti stabili tra scuole ed enti del terzo settore per il coinvolgimento dei giovani nei progetti; attività per il supporto alla genitorialità; attività di sostegno allo studio.

Anche in questo caso dovrà essere fatta “rete” con soggetti pubblici quali istituti di istruzione secondaria superiore, Ufficio scolastico provinciale, Informagiovani.

La sede principale delle attività saranno i locali comunali al primo piano di via Masaccio 6, sempre a titolo gratuito. Le risorse dirette corrispondono a 79.000 euro di cui 32.000 per il 2021, 32.000 per il 2022 e 15.000 per il 2023.