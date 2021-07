Alessia Scatena e Paola Scatolini le nuove risorse della USL Toscana Sud Est

La dottoressa Paola Scatolini nuova direttrice dell’UOC Igiene e Salute nei luoghi di lavoro della provincia di Arezzo, Valdichiana senese e Amiata della USL Toscana Sud Est

Antonio D’Urso Dg USL Toscana sud est “le attività di vigilanza e di prevenzione dei Servizi PISLL, sono uno dei segmenti più delicati e strategici per la nostra azienda.”

La dottoressa Paola Scatolini è la nuova direttrice dell’Unità Operativa Complessa Igiene e Salute nei luoghi di lavoro per la provincia di Arezzo, per la Valdichiana senese e l’area dell’Amiata della USL Toscana Sud Est.

Il direttore generale Antonio D’Urso, dopo la relativa selezione pubblica, l’ha nominata con incarico quinquennale e la dottoressa Scatolini è entrata in servizio con il nuovo incarico già il primo luglio.

Il dottoressa Scatolini specializzata in Medicina del Lavoro, Igiene e prevenzione, viene da un lungo impegno in questo delicato ambito nell’area della Valtiberina Toscana.

“Questa nomina, dichiara il DG Antonio D’Urso, riguarda un settore molto importante.

Le attività di vigilanza e di prevenzione dei Servizi PISLL, infatti, sono per l’azienda Usl Toscana sud est uno dei segmenti di lavoro più delicati.

Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso attività di prevenzione, di assistenza tecnica, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro, garantire il rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è una degli obiettivi strategici del Servizio Sanitario Nazionale, per questo è importante avere persone qualificate in questo ambito.

Sono certo che la dottoressa Scatolini, grazie alla sua esperienza nel territorio sarà in grado di rafforzare e presidiare al meglio questo ambito.”

“Mi accingo con soddisfazione ad affrontare questo nuovo incarico, afferma la dott.ssa Paola Scatolini, con l’impegno a mettere in atto tutti gli strumenti a disposizione per una sempre più ampia tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.”

La dottoressa Alessia Scatena nuova dirigente medico per Malattie Metaboliche e Diabetologia per la direzione della struttura complessa di Diabetologia

La dottoressa Alessia Scatena è la nuova dirigente di Malattie Metaboliche e Diabetologia per la direzione della struttura complessa di Diabetologia di Arezzo.

Il direttore generale Antonio D’Urso l’ha nominata a seguito della relativa selezione pubblica.

Il dottoressa Scatena, entrata in servizio dal primo luglio, viene da esperienze prima all’Università di Pisa, successivamente a Milano e da un lungo impegno dentro la struttura dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

Per Antonio D’Urso, Direttore Generale dell’USL Toscana sud est, “In questi mesi di pandemia la nostra azienda non ha mai interrotto il percorso di rafforzamento umano e professionale, sia per i livelli sanitari che medici e dirigenziali.

Stiamo consolidando la nostra organizzazione a ogni livello, mantenendo alta l’attenzione in tutti i campi. L’impegno nell’interesse della salute dei cittadini in questo caso riguarda un settore, quello delle Malattie Metaboliche e della Diabetologia. La dott.ssa Scatena è una ottima professionista che conosce a fondo la struttura e che sarà una risorsa strategica dell’azienda ”

“Sono molto contenta di questa nuova responsabilità che mi ha conferito l’azienda, afferma la dottoressa Scatena.

Metterò a disposizione della struttura, dei colleghi e dei pazienti tutta la mia esperienza.

Il periodo che stiamo attraversando ci pone di fronte sfide e cambiamenti che dovranno essere gestiti al meglio per proseguire il processo di innovazione e di rafforzamento delle collaborazioni della UOC Diabetologia all’interno e all’esterno della nostra azienda”.