Rapina alla Popolare di Cortona, bottino 5 mila euro in spiccioli

La rapina è avvenuta mercoledì scorso quando due malviventi sono entrati nella filiale di via Giotto della Banca Popolare di Cortona.

I due con accento napoletano, sono entrati dal bussolotto d’ingresso senza che il metal detector rilevasse i coltelli con cui hanno minacciato i dipendenti e la direttrice, ma non potendo accedere alla cassaforte, a causa delle chiusure temporizzate che ne impediscono l’apertura, i banditi avrebbero portato via due sacchi di monetine, da uno e due euro, per un valore di cinquemila euro.

Le indagini dei carabinieri per risalire agli autori sono in corso.