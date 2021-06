Soluzione per gli eccessi della Movida: Fondazione Arezzo InSicurezza

L’Amministrazione Comunale aretina, in forte difficoltà per il recente aggravarsi delle problematiche in materia di ordine pubblico e di sicurezza, è alla affannosa ricerca di misure di contrasto al degrado urbano causato dagli eccessi della movida giovanile.

Ecco, quindi, che il Sindaco e Podestà di Arezzo è pronto a rispolverare la proposta di un patto d’onore – ribattezzato per l’occasione anche come patto morale, per non confonderlo con il Piano straordinario per la coesione sociale denominato per l’appunto “Patto d’onore Arezzo per Arezzo”, partorito, con trascurabili risultati, nel Giugno 2020 -, da concordare con i gestori degli esercizi commerciali del centro storico al fine di controllare e di limitare la somministrazione delle bevande alcoliche, e quanto mai risoluto nel richiedere la convocazione del solito, immancabile (ed inutile) tavolo tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’unica novità scaturita dalla fervida fantasia del Sindaco ex Sceriffo, prontamente condivisa dalla Sindaca pro-tempore ed accolta di buon grado dalla Polizia Municipale, è costituita dall’idea di far ricorso alla polizia privata per la vigilanza ed i controlli nelle zone e nei giorni a rischio, ovviamente a spese dei contribuenti.

Se tanto ci dà tanto, dopo aver privatizzato ed appaltato, con lo strumento delle fondazioni di partecipazione, il turismo (Arezzo Intour), la cultura (Guido d’Arezzo) ed in procinto di fare la stessa cosa con due costituende fondazioni, una per il Sociale (Arezzo Comunità) ed un’altra per la Scuola, non è difficile ipotizzare che i nostri Amministratori intendano privatizzare ed appaltare anche la Sicurezza.

Il nome di questa nuova Fondazione glielo diamo noi delL’Ortica: Arezzo InSicurezza !!