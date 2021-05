“In mezzo a voi”? Detto così i virologi la magnano viva

“Felice di stare in mezzo a voi”!

Il nuovo prefetto ha già fatto breccia nel cuore di Arezzo.

Colpo, Maddalena De Luca ha fatto colpo, prima ancora di cimentarsi con le grane su cui dovrà cimentarsi come più alta autorità governativa nella nostra provincia.

La nuova Sua Eccellenza il Prefetto si è fatta conoscere presentandosi con un biglietto da visita eccellente:

“Felice di stare in mezzo a voi”! è dire il contrario di regolamentare dall’alto il buon funzionamento del nostro territorio e significa condivisione nel cercare la quadra sui problemi che ci assillano e ci assilleranno.

In un certo qual modo, significa nel contempo, anche, promuovere la socialità come concetto positivo in grado di mantenere la coesione della nostra comunità.

Ma detto così, se la magnano viva i vari Walter Ricciardi, Andrea Crisanti, Roberto Brusoni, Franco Locatelli, Ilaria Capua, Matteo Bassetti, e chi di virologi ne ha più, li metta.

In tempi a distanza come i nostri, dire “stare in mezzo” dà troppo l’idea di stare in presenza e il cambiamento di lessico non è cosa da poco, come abbiamo avuto modo di sperimentare da mesi.

In pensiero sotteso è che l’espressione “in mezzo alla gente” possa creare un’equivoco, un’ assembramento, diciamo.

Meglio sarebbe dire: Felice di stare con voi, distanziata socialmente.

E prendere buon esempio dal sindaco di Arezzo, talmente a distanza, da essere distante, al punto di assentarsi, anche durante lo svolgimento del Consiglio Comunale non in presenza. Vedi ieri.

Sua Eccellenza, si scherza, benvenuta e buona permanenza.