Nuovi intervalli tra prima e seconda dose di Pfizer e Moderna

Nulla cambierà per chi ha già fatto la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna: la seconda, come gli era stato annunciato, sarà rispettivamente dopo 21 e dopo 28 giorni.

Questo intervallo cambierà per coloro che devono ancora fare la prima dose.

Per entrambi i vaccini sarà di 40 giorni tra prima e seconda e questo su decisione della Regione Toscana a seguito della nota del Commissario straordinario Figliuolo per consentire una maggiore disponibilità di prime dosi nel Paese.

Il prolungamento dell’intervallo non espone a rischi maggiori rispetto a prima in quanto la copertura della prima dose viene giudicata valida almeno al 90%.

La Toscana continua a lavorare sulla fascia d’età degli ultrasessantenni.

Il portale prenotavaccini ha in questo momento tre semafori verdi per altrettante fasce d’età e cioè per i nati tra il 1941 e il1951, per quelli tra il 1952 e il 1956 ed infine per quelli nati nel 1957 e nel 1958.

E’ imminente l’apertura anche per i nati nel 1959 e nel 1960.

Per lo scaglione successivo e cioè per gli over 50, si dovrà attendere il progressivo esaurimento dei soggetti over 60.