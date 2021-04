Le diete a basso contenuto di grassi riducono i livelli di testosterone negli uomini

Secondo un nuovo studio, le diete a basso contenuto di grassi riducono i livelli di testosterone maschile, il che può aumentare il rischio di tutta una serie di problemi di salute per gli uomini.

Bassi livelli di testosterone sono associati a un rischio maggiore di malattie cardiache, diabete e morbo di Alzheimer.

In un campione di 206 uomini, i nutrizionisti dell’Università di Worcester hanno riscontrato che le diete a basso contenuto di grassi hanno ridotto i livelli di testosterone in media dal 10 al 15%.

La diminuzione del testosterone era ancora più alta per gli uomini che seguivano diete vegetariane a basso contenuto di grassi – fino al 26%, hanno scoperto gli esperti.

Le diete a basso contenuto di grassi contengono in genere prevalentemente cibi integrali, carni magre come pollo senza pelle, pesce, frutta, verdura e legumi.

Nonostante si tratti di scelte salutari, gli esperti sottolineano l’importanza di includere i grassi nella dieta degli uomini, presenti nella carne, nella frutta secca e nei latticini come il formaggio e il latte.

Gli uomini dovrebbero idealmente consumare molti grassi monoinsaturi, che si trovano nell’olio d’oliva, negli avocado e nelle noci, per aumentare i loro livelli di testosterone.

I grassi sono una componente essenziale di una dieta sana ed equilibrata, gli esperti generalmente sconsigliano di esagerare con l’assunzione di grassi saturi, che si trovano nel burro, nelle carni grasse e in dolci come torte e pasticcini.

Troppi grassi nella dieta, in particolare i grassi saturi, possono aumentare il colesterolo, sottolinea il NHS, il che aumenta anche il rischio di malattie cardiache.

Il testosterone è l’ormone sessuale maschile ed è prodotto principalmente nei testicoli, ma anche nelle ghiandole surrenali, che si trovano vicino ai reni.

I normali livelli di testosterone sono fondamentali per le prestazioni atletiche degli uomini, la salute mentale e la salute sessuale.

Se le persone che seguono diete a basso contenuto di grassi consumano prodotti lattiero-caseari, tendono ad essere latticini a ridotto contenuto di grassi, come il latte scremato e lo yogurt magro.

Altri alimenti che contengono quantità relativamente elevate di grassi includono condimenti per insalata, alcune salse e cibi a base di pasticceria e pan di spagna.

In uno studio del 2007 , un team di ricercatori dell’Università di Cambridge ha riportato un legame tra un basso livello di testosterone e un alto rischio di malattie cardiovascolari.

All’altra estremità della scala, un alto livello di testosterone è stato anche collegato a tutta una serie di problemi elencati dalla Harvard Medical School , tra cui un basso numero di spermatozoi, un aumento del rischio di infarto e una crescita stentata negli adolescenti.

Dagli anni ’70, c’è stata una diminuzione dei livelli medi di testosterone negli uomini e i tassi di ipogonadismo (testosterone basso dal punto di vista medico) sono aumentati, sottolineano gli autori di Worcester.

I migliori grassi per il testosterone erano i grassi monoinsaturi e, in misura minore, i grassi saturi .

I grassi monoinsaturi riducono anche il rischio di malattie cardiache, quindi aumentare i grassi monoinsaturi è un modo sicuro per aumentare i livelli di testosterone.

Le migliori fonti di grassi monoinsaturi sono l’olio d’oliva, gli avocado, le nocciole e le noci di macadamia.

I grassi altamente insaturi come i grassi polinsaturi sono più inclini all’ossidazione, che causa danni alle cellule.

Dai risultati, i grassi polinsaturi sembravano essere i peggiori grassi per il testosterone,”

Questi si trovano in quantità elevate nell’olio vegetale che viene spesso utilizzato negli alimenti trasformati come torte e biscotti.

Quindi, per ottimizzare il testosterone, è meglio evitare questi grassi / alimenti.”

La carne rossa, invece, contiene grassi monoinsaturi, grassi saturi e zinco, che probabilmente aumenteranno i livelli di testosterone.

C’è del vero nello stereotipo degli uomini maschili che mangiano molta carne rossa modo sicuro per aumentare i livelli di testosterone senza aumentare il rischio di malattie cardiache.”

Negli ultimi anni, le diete ricche di grassi hanno anche dimostrato di diminuire i trigliceridi, abbassare la pressione sanguigna e aumentare il colesterolo HDL

(noto come “colesterolo buono”).

FONTI DI GRASSI SATURI E INSATURI

Il grasso saturo è una forma naturale di grasso presente nella carne, nel burro e nel formaggio.

Si differenzia dai grassi insaturi per il modo in cui le catene di acidi grassi si uniscono.

Mangiare molti grassi saturi può aumentare i livelli di colesterolo in modo malsano e aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiache.

Questo perché il colesterolo si accumula sulle pareti delle arterie, restringendole e aumentando la pressione sul cuore mentre limita il flusso di sangue e ossigeno.

Gli alimenti ricchi di grassi saturi includono:

Carni rosse grasse come maiale e manzo

Burro e prodotti a base di burro, compresi pasticcini e torte

Torte e biscotti

Formaggio, panna e gelato

Cioccolato

I grassi insaturi sono quelli che si trovano in:

Noci e semi

Pesce come salmone e sgombro

Oli vegetali, compreso l’olio d’oliva

Burro di arachidi

Avocado

