Una domenica speciale per 48 ultraottantenni

Vaccinati stamani al Centro affari.

Una domenica speciale per 48 anziani aretini.

La prima di questo genere in oltre 80 anni di vita.

Stamani o sono venuti da soli oppure un figlio o un nipote li hanno accompagnati al Centro Affari per la loro prima dose di vaccino Pfizer.

Sono pazienti del gruppo di medici di medicina generale riuniti nell’Unità funzionale territoriale 2 di Arezzo.

Giulia Mori è la coordinatrice: “è una seduta straordinaria per accelerare i ritmi della vaccinazione.

Adesso le fiale sono arrivate e vogliamo rispettare l’impegno di chiudere la fase delle prime dosi agli over 80 entro il 25 aprile.

Contiamo di fare anche la seconda dose tra la seconda e la terza settimana di maggio: sono garantite dal sistema, sono cioè automaticamente prenotate e in priorità rispetto alle prime dosi”.

Le settimane iniziali di vaccinazione non sono state facili: “adesso le difficoltà di approvvigionamento sono state superate e noi stiamo continuando le vaccinazioni in ambulatori e adesso anche a domicilio”.

L’Asl Tse ha contributo a questa seduta straordinaria – se se necessario lo farà anche domenica prossima – mettendo a disposizione dei medici di medicina generale la sede, gli infermieri e il personale amministrativo.

Evaristo Giglio è il Direttore della Zona distretto aretina, Casentino e Valtiberina: “ci stiamo ormai non solo allineando ma stiamo anche superando la media nazionale di vaccinazione degli over 80. In questo distretto siamo al 68% per la prima dose e al 35% per la seconda. Le dosi sono disponibili: ciascun medico di medicina generale ha 3 o 4 fiale alle settimana e questo vuol dire che può vaccinare, sempre in una settimana, fino a 24 anziani over 80”.