Arezzo, le notizie di oggi 11 Aprile

Tentano furto in pizzeria, il figlio della titolare reagisce: un ladro finisce all’ ospedale, l’altro scappa

Ad Arezzo in via Monte Grappa, due malviventi hanno cercato di compiere un furto nella pizzeria Santa Croce in via Montegrappa , zona Saione.

All’interno del locale la titolare e il figlio, che vedendo uno dei due intento a rubare la borsa della madre, reagisce con forza, nasce una colluttazione e uno dei due ladri ha la peggio, l’altro fugge.

Sul posto chiamati dalla donna arrivano i carabinieri e la Polizia Municipale, il ladro ferito viene stato trasportato in ospedale dove si trova sotto sorveglianza.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Centinaia di russi scendono sulle piste da sci in bikini e biancheria intima per l’annuale carnevale BoogelWoogel

Il festival alpino BoogelWoogel a Sochi, in Russia si svolge presso il resort Rosa Khutor, è iniziato mercoledì e durerà fino a domenica

Nonostante le temperature rigide gli appassionati di sport sulla neve sciano e fanno snowboard in bikini e costumi da bagno e anche senza una mascherina protettiva.

Questi festival sono popolari nelle località sciistiche della Russe perchè indicano la fine della stagione invernale.

Giunto alla sua sesta edizione, BoogelWoogel ha fatto notizia a livello internazionale nel 2018, quando quasi 2.000 sciatori hanno battuto il record mondiale di Guinness per lo sci alpino più grande del mondo in costume da bagno.

Ritrovata la città d’oro perduta di Aten in Egitto: risale a 3mila anni fa

È stata portata alla luce in Egitto l’antica città di Aten, conosciuta come la “città d’oro perduta”, risalente a circa 3mila anni fa e situata non distante da Luxor.

La "città d'oro perduta" dell'Egitto è stata costruita dal nonno di Tutankhamon, il re Amenhotep III, viene scoperta a Luxor ed è la più grande città antica mai trovata nella nazione.