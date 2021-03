Provaci ancora Sam !

By Il Burattino

Parafrasando la celebre pellicola di Woody Allen, la zona dei Porcinai, nei pressi della fontana, è diventata la nuova Mecca degli automobilisti che hanno voglia di “sfondare”.

Un fascino morboso attira gli incauti, che come guidati da una calamita invisibile, cercano di finire dentro la fontana, o giù di li.

Siamo per ora a quota due, non sappiamo le motivazioni di questo “botto”, che in viale Michelangelo ha sfondato le transenne che dividono la strada dal giardino, fatto sta che ora la lista aumenta.

L’Ortica istituirà un premio a chi per primo riuscirà ad entrare nella fontana con tutte e quattro le ruote, che è un impresa ardua.