Il cibo spazzatura aumenta il rischio di infarto?

Uno studio condotto da ricercatori in Australia ha scoperto che per ogni nuovo ristorante fast food che è stato aperto, c’è stato un aumento degli attacchi di cuore.

Lo studio è pubblicato sull’Internal Medicine Journal , che ha esaminato se il numero di fast-food in una zona potesse essere considerato un fattore di rischio per gli attacchi di cuore.

“L’attacco cardiaco è una delle principali cause di morte in tutto il mondo”, ha detto il coautore dello studio, il dott. Tarunpreet Saluja dell’Università di Newcastle.

“Tuttavia, dati recenti suggeriscono che un numero crescente di attacchi di cuore non può essere spiegato da fattori di rischio noti.”

Il team ha confrontato tutti i casi di infarto nel distretto sanitario australiano di Hunter-New England, con la densità dei fast food (FFD) di ciascuna area locale.

I ricercatori si sono concentrati sui 10 fast-food più famosi in Australia – come Subway, McDonald’s e KFC e quindi hanno utilizzato i dati del censimento per determinare la densità per 100.000 persone.

Il team ha scoperto che per ogni nuovo ristorante fast-food che è stato aperto, il numero di attacchi di cuore ogni 100.000 persone è aumentato di quattro all’anno.

Ciò si è verificato durante l’adeguamento per altri fattori di rischio come l’età, l’obesità, l’ipertensione, il colesterolo alto e lo stato socioeconomico.

Il dott.Andrew Boyle, coautore dello studio e cardiologo presso il John Hunter Hospital, ha detto che questo studio è il primo a dimostrare che il numero di fast food si immagazzina in un fattore predittivo di attacchi di cuore.

“Fino ad ora sono stati forniti pochissimi dati sul legame tra la densità dei fast food e gli attacchi di cuore, quindi questi risultati dovrebbero fornire un’importante considerazione per la futura politica di salute pubblica e lo sviluppo della comunità”.

I ricercatori dicono che sono necessari studi futuri per corroborare questi risultati e esaminare il motivo per cui la densità delle catene aumenta il rischio di infarto.