Arezzo, le notizie di oggi 20 Marzo

Arrestato spacciatore, riforniva i consumatori di Sansepolcro

Nella giornata di ieri, durante il servizio di controllo del territorio nel comune biturgense, la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza durante il controllo di un’auto condotta da U.M., trentacinquenne residente in Sansepolcro l’uomo si mostra da subito molto nervoso e teso tanto da insospettire gli agenti che decidono di approfondire le verifiche ispezionando l’auto. Continua a leggere

Il 35enne èstato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, questa mattina è comparso davanti al GIP del Tribunale di Arezzo che ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora, della permanenza notturna in abitazione e della presentazione quotidiana presso il Commissariato, in attesa del processo.

Ladri presi con le mani nel sacco: pieno di tubi in rame

Due giovani italiani di 21 e 27 anni 27, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Monte San Savino in collaborazione con personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona. Continua a leggere

I militari trovano e sequestrano, poi, anche altro materiale in rame, provento di un altro furto ai danni dell’edificio della dismessa TAB di Foiano della Chiana e numerosi attrezzi e strumenti atti allo scasso. I due giovani, al termine delle formalità di rito, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Raggiunto e fermato il veicolo, i militari procedono all’identificazione degli occupanti e ad un approfondito controllo; durante le operazioni notano sul cassone del veicolo tre bustoni in plastica di colore nero dai quali si intravedevano chiaramente dei tubi in rame schiacciati e piegati, nonché tre portafiori e raccordi vari in rame risultati, rubati ai danni del vicino cimitero comunale; il furto è stato accertato all’istante attraverso un attento sopralluogo all’interno del cimitero da parte dei militari, che ha permesso di riscontrare l’ammanco dei tubi pluviali e la forzatura delle relative fasce di sostegno.

Incidente stradale a Olmo

Incidente stradale ad Arezzo, lungo la SR 71 all’altezza del centro commerciale di Olmo, questa mattina alle ore 12, 00.

L’incidente ha coinvolto una moto guidata da un uomo di anni 30, residente a Laterina.

Intervenuti sul posto BLSD, automedica, polizia municipale , VVFF e Pegaso 2 che ha trasportato il paziente a Siena , in codice giallo.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Il lancio del satellite che utilizza i magneti per ripulire la spazzatura spaziale

Live 株式会社 ア ス ト ロ ス ケ ー ル ELSA-d 打 ち 上 げ オ ン ラ イ ン イ ベ ン ト – YouTube

Il velivolo, chiamato ELSA-d è prodotto dalla società giapponese Astroscale,

l’imbarcazione da 200 kg è composta da due componenti che eseguiranno una serie di test nello spazio per provare la capacità di recuperare spazzatura con un meccanismo magnetico.Continua a leggere

Una volta terminati i test, ELSA-d brucerà nell’atmosfera terrestre, ma il satellite sarà cruciale per informare le future pulizie spaziali.

La missione, autorizzata dall’agenzia spaziale britannica, funge da banco di prova per la concessione di licenze a più missioni per rimuovere veicoli spaziali defunti e frammenti di detriti.

Secondo l’Agenzia spaziale europea (ESA), ci sono circa 9.200 tonnellate di detriti spaziali, definiti come oggetti di fabbricazione umana che si sono frammentati da veicoli spaziali e ora fluttuano senza meta sopra la Terra.

La sfida di evitare collisioni tra satelliti e detriti nello spazio è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite e ora i satelliti devono deviare dalla rotta per evitare un dannoso impatto in volo.

Il lancio che secondo Astroscale segnerà la prima missione commerciale al mondo per “dimostrare le tecnologie di base necessarie per l’attracco e la rimozione dei detriti spaziali” è trasmesso in diretta streaming.

L’imprenditore giapponese Nobu Okada ha fondato Astroscale nel 2013 con l’unico scopo di lanciare “spazzatrici spaziali”.

“Questo tipo di dimostrazioni non sono mai state fatte prima nello spazio: sono molto diverse, per esempio, da un astronauta che controlla un braccio robotico sulla Stazione Spaziale Internazionale”, ha detto a New Scientist Jason Forshaw di Astroscale UK .

Con un massimo di decine di migliaia di satelliti lanciati nei prossimi anni, i detriti spaziali mettono in pericolo “un fiorente ecosistema nello spazio”, afferma Astroscale.

Mentre i lanci di razzi hanno posizionato circa 10.680 satelliti nell’orbita terrestre dal 1957, circa 6.250 di questi sono ancora nello spazio, ma solo 3.700 sono ancora funzionanti.

Ci sono circa 170 milioni di pezzi della cosiddetta “ spazzatura spaziale ” – lasciati dopo missioni che possono essere grandi come stadi di razzi esauriti o piccoli come scaglie di vernice – in orbita accanto a circa 700 miliardi di dollari (555 miliardi di sterline) di infrastrutture spaziali .

Ma solo 22.000 vengono tracciati e, con i frammenti in grado di viaggiare a velocità superiori a 16.777 mph (27.000 km / h), anche piccoli pezzi potrebbero danneggiare seriamente o distruggere i satelliti.

Gli esperti hanno anche indicato due siti che sono diventati preoccupanti e disordinati.

Uno è l’orbita terrestre bassa che viene utilizzata dai satelliti navigatori satellitari, dalla ISS, dalle missioni con equipaggio della Cina e dal telescopio Hubble, tra gli altri.

L’altro è in orbita geostazionaria e viene utilizzato dai satelliti per comunicazioni, meteo e sorveglianza che devono mantenere una posizione fissa rispetto alla Terra.