Covid-19: contagi e varianti ad Arezzo e provincia, i rèport al 15 marzo

By Ufficio Stampa

Rèport delle persone positive con varianti Covid nella provincia di Arezzo

Totale 108 all’11 marzo

119 al 15 marzo Variante Inglese 46 all’11 marzo

49 al 15 marzo Variante Brasiliana 60 all’11 marzo

68 al 15 marzo Variante Sudafricana 2 all’11 marzo

2 al 15 marzo

Rèport dei nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 14 Marzo 2021 alle ore 14 del 15 Marzo 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 111 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1486 tamponi.

Le persone positive in carico sono 2.179.

Si registrano 76 guarigioni e nessun decesso.

Comune Nuovi casi Arezzo 39 Bucine 5 Capolona 2 Castel Focognano 3 Castelfranco Piandiscò 7 Castiglion Fiorentino 4 Cavriglia 6 Civitella In Val Di Chiana 4 Cortona 3 Foiano Della Chiana 2 Laterina Pergine Valdarno 5 Loro Ciuffenna 2 Monte San Savino 2 Montevarchi 5 Ortignano Raggiolo 1 San Giovanni Valdarno 6 Sansepolcro 2 Subbiano 5 Talla 3 Terranuova Bracciolini 5

Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 108 TI San Donato Arezzo 21

Tamponi effettuati 1.486 Persone Positive in carico 2.179 Di cui a domicilio 1.761 Numero di persone contatti stretti in quarantena 3.530 Guariti 76

Castelfranco Piandiscò: i risultati di Territori Sicuri

2219 tamponi letti di cui 9 positivi e 2 positivi a bassa carica.

Questi i risultati di Territori Sicuri a Castelfranco Pian di Sco’.

Soddisfazione da parte della Asl Tse e del Sindaco Enzo Cacioli per la partecipazione dei cittadini e per il contributo essenziale dato dalle associazioni del volontariato, sia quelle nazionali che locali, e dai medici di medicina generale.

Territori Sicuri, come affermato dal Presidente Giani nella sua visita di domenica alla postazione di Faella, conferma il suo valore nella battaglia contro la diffusione del Covid.