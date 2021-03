Lucia Tanti vice anche nella Corea del nord?

By Redazione

Un’incredibile indiscrezione sta trapelando in queste ultime ore, mentre tutti attendono il ritorno del sindaco Ghinelli da non si sa dove.

La vicesindaca aretina Lucia Tanti sarebbe stata contattata da altissimi esponenti della Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Sembra che il leader norcoreano Kim Jon-un sia stato colpito dal decisionismo, dal talento al comando e dalla indicibile capacità di non cambiare mai parere sulle cose dimostrate dalla Tanti in questi molti giorni di vuoto istituzionale al Comune di Arezzo, col sindaco lontano e raggiungibile solo in collegamento Croma-Key.

“Solo il mio cagnolino prematuratamente deceduto sotto un camion russo era più fedele di lei”, avrebbe rivelato con grande emozione il presidente Kim.

“Seguirla mentre guida con pugno di ferro Arezzo in un momento così drammatico mi apre il cuore… Mi dicono che oramai vive in Comune: ha sistemato una brandina nel corridoio, sotto il busto del Fossombroni, e da lì dà ordini giorno e notte.

E se torna a casa lo fa in piena notte, attraversando le strade deserte di Arezzo senza alcuna paura, accompagnata solo dal suono amico e ritmato dei tacchi delle sue scarpine da geisha…”.

“Ma non finisce qui”, continua Kim con entusiasmo, “quasi come da noi in Corea, dove il Covid 19 è stato completamente eliminato, Lucia Tanti sta ottenendo anche nella città di Arezzo risultati eccezionali,tanto che tutta la provincia è ora in zona “rossa”, mentre le altre sono solo gialle.

Che donna, che intelligenza lucida ed equilibrata, che visione democratica della politica contemporanea!

La voglio qui da noi ad ogni costo: dev’essere la mia vice.

Lo dirò a Ghinelli quando torna e lui capirà… eh se capirà!

Un’ultima cosa: ma anche il capogruppo della minoranza dottor Ralli è scomparso?

Mi dicono che nessuno lo sente da mesi, non ha neppure commentato la scomparsa del sindaco o protestato.

Qui da noi non è venuto, quindi o è negli USA con Ghinelli oppure è scappato negli Urali in attesa di tempi migliori.

In Corea per fortuna c’è un partito unico, tutti sono d’accordo: ma se la Tanti continua così, anche ad Arezzo non ci sarà più nessuna minoranza… Così il Ralli potrà tornare a tempo pieno a fare il pensionato e ad occuparsi dei suoi importanti hobby!”

Rimaniamo in attesa di conferme, smentite e altre scomparse…

Leggi anche : Lei è Vice…