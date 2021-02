Arezzo, le notizie di oggi 15 Febbraio

Secondo ponte sul Tevere, lavori ripresi

Risolte le questioni sollevate dai Carabinieri Forestali, il cantiere si mette all’opera. Sono ripresi questa mattina a Sansepolcro i lavori per la realizzazione del secondo ponte sul Tevere.

Il cantiere era stato interrotto a fine novembre in seguito ad un sopralluogo dei Carabinieri Forestali.

Gli uffici comunali si sono subito mossi per risolvere le questioni sollevate, soprattutto riguardo allo smaltimento degli scarichi, adempiendo alle prescrizioni.

I lavori per questa opera strategica, non solo per Sansepolcro ma per l’intera Valtiberina, sono quindi ricominciati.

Rapina a orafo: gli portano via la borsa con i documenti

E’ accaduto questa mattina in zona San Zeno, l’auto di un rappresentante orafo è in coda, quando l’uomo si sente spaccare il vetro posteriore della macchina e qualcuno afferra la borsa, con dentro dei documenti, senza valore.

Sul posto sono accorse le volanti della polizia e la squadra mobile della questura che conduce le indagini.

Recuperata dai carabinieri ”Madonna col Bambino”, inizi XVI secolo, rubata in provincia di Arezzo

I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Firenze hanno recuperato quattro opere d’arte rubate in provincia di Lucca, Arezzo e Pisa.

I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Firenze hanno recuperato quattro opere d'arte rubate in provincia di Lucca, Arezzo e Pisa.

Le attività investigative con la consultazione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, a seguito della verifica richiesta dall'ultimo possessore dell'opera, un 64enne professionista fiorentino risultato acquirente in buona fede, è stata recuperata una scultura in terracotta raffigurante "Madonna col Bambino", inizi XVI secolo, attribuita al Maestro Agnolo di Polo, scultore toscano di scuola verrocchiesca.



L' opera è pubblicata a pagina 109 del bollettino delle ricerche n. 26 edito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. La scultura di Agnolo di Polo venne asportata il 23 maggio 2004 da una cappella privata di Arezzo. I proprietari denunciarono l'episodio ad una locale caserma della Guardia di Finanza che inviò la documentazione relativa al furto e la fotografia del bene asportato al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Le indagini hanno consentito di appurare che negli anni a seguire l’opera è stata commercializzata più volte in buona fede tra appassionati d’arte residenti in Toscana e nel Lazio.

Un pensionato residente a Roma, oggi 82enne, è stato denunciato per ricettazione.

Over 80, inizia oggi la vaccinazione

I primi ad essere vaccinati, da oggi pomeriggio, saranno i nostri pazienti più anziani.

Andando a ritroso fino a quelli che compiranno 80 anni entro la fine del 2021.

Il dottor Luca Maggi somministrerà i primi vaccini nel suo ambulatorio di medico di medicina generale nella Casa della Salute in via XXV Aprile ad Arezzo.



“E’ un evento importante che ci pone di fronte ad una situazione che non abbiamo mai visto.

Possiamo dire che non accadeva dal 1920. “E’ un evento importante che ci pone di fronte ad una situazione che non abbiamo mai visto.Possiamo dire che non accadeva dal 1920. Le vaccinazioni, in questa prima fase, saranno in ambulatorio e noi abbiamo già iniziato a prendere gli appuntamenti con i nostri assistiti e da oggi inizieremo a vaccinarli.

Vorrei ricordare a tutti i pazienti di non telefonare al proprio medico di medicina generale perché chiamati da lui o dall’eventuale personale di studio chiedendo se sono disponibili e vaccinarsi e, in caso di risposta positiva, a dare loro l’appuntamento. Questo anche per permettere il normale svolgimento dell’attività quotidiano dello studio medico”. Anna Canaccini è la Direttrice del Dipartimento del Territorio della Asl Tse: “l’ingresso dei medici di medicina generale è particolarmente importante per la loro presenza capillare sul territorio e per il rapporto stretto che ciascuno di loro ha con questa particolare categoria di assistiti.

La loro collaborazione è stata resa possibile da un accordo a livello regionale e questo consente, da oggi, di allargare le fasce di popolazione vaccinata: abbiamo iniziato con i sanitari, poi con alcune categorie come quelle della scuola e delle forze dell’ordine e adesso abbiamo anche le persone che hanno compiuto 80 anni.

Sarà un lavoro intenso: in Toscana la media è di 130 over 80 per ogni medico di medicina generale con punte che arrivano fino al 250 e oltre”. Gli over 80 si vaccinano al momento con Pfizer-BioNTech o Moderna.

Il vaccino e tutto il materiale necessario, compresi i dispositivi di protezione individuale e i farmaci per contrastare eventuali reazioni allergiche importanti, saranno distribuite dalla Asl presso le farmacie convenzionate e da lì ai medici, che sui loro computer avranno un cruscotto con evidenziati tutti gli ultraottantenni tra i propri assistiti. L’agenda terrà conto delle dosi in quel momento disponibili.

La prenotazione del richiamo, a 21 o 28 giorni a seconda del vaccino, sarà elaborata in automatico dal sistema.

Per le prime tre settimane saranno garantiti almeno sei dosi ogni sette giorni per ciascun medico.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Assistenti arbitrali ignorate in Qatar

IL video mostra un membro della famiglia reale del Qatar che ignora le assistenti arbitro alla premiazione della finale del Mondiale per club FIFA disputata a Doha

Lo sceicco Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, presidente del comitato olimpico qatariota, porgere il pugno come saluto a uno degli arbitri della finale per poi non concedere nemmeno uno sguardo alle assistenti brasiliane Edina Alves Batista e Neuza Back.



Anche se la tradizione musulmana vieta contatti tra uomini e donne, a meno che non siano coniugi o parenti, per ragioni religiose e culturali, le autorità sportive del Qatar spiegano che il mancato saluto tra lo sceicco Al Thani e le due assistenti è stato causato soltanto da un fraintendimento.

La casa “più magra” di Londra costa 1,3 milioni di dollari

La casa era originariamente un negozio di cappelli ed è larga appena 182,88 centimetri.

Il fotografo di moda Juergen Teller l’ha trasformata in una casa di cinque piani, e ora vale1,3 milioni di dollari

È, in qualche modo sono 92.903 metri quadrati, distribuiti su cinque piani.

Continua a leggere



Sembra che qualcuno abbia murato uno spazio vuoto tra altri due edifici veri e propri.

La porta della camera da letto è letteralmente sul pavimento.

Un piano è solo il bagno.

Nel seminterrato c’è la cucina, la sala da pranzo e si accede al giardino.

Tutto il primo piano ha spazio per porte e scale.

Ha una sala ospiti, con un caminetto, un divanetto e un ottomano che occupa la metratura totale.

Al secondo piano c’è un ufficio senza finestre, una camera da letto e una terrazza sul tetto.

Il terzo piano è tutto l’impianto idraulico della casa, compreso l’unico bagno.

L’ultimo piano è la piccola camera da letto “padronale” con la porta sul pavimento.