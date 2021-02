Arezzo, le notizie di oggi 16 Febbraio

Mangiano sushi, in quattro finiscono al Pronto Soccorso

A Sansepolcro, sabato scorso, vigilia di San Valentino, quattro giovani hanno acquistato un invitante box da asporto contenente menu a base di pesce crudo.

Alcune ore dopo, ai quattro si sono manifestati disturbi gastroenterici importanti, forte dolore all’addome e febbre, tanto da essere costretti a presentarsi al Pronto Soccorso.Continua a leggere



Oltre una decina di altri clienti, del medesimo ristorante che si trova alle porte di Sansepolcro, hanno lamentato gli stessi sintomi, ma con minore entità.

Al Pronto Soccorso è stata accertata l’intossicazione alimentare, sarà la Asl a svolgere gli uteriori approfondimenti del caso.

I quattro sfortunati, ricevute le cure idonee, poche ore dopo sono stati dimessi.

E’ stata la madre di una giovane ieri ad annunciare, su Facebook, quanto accaduto alla figlia .



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Trovato in Egitto il birrificio più antico

Archeologi americani ed egiziani hanno scoperto quello che potrebbe essere il più antico birrificio di cui si conosca l’esistenza e uno dei maggiori siti archeologici in Egitto al momento noti.Continua a leggere



L’antica fabbrica di birra è stata scoperta ad Ayudos – ha spiegato Mostafa Waziri, segretario generale egiziano per il Consiglio egiziano delle antichità – territorio che fu dedicato alla sepoltura dei defunti che si trova nel deserto a ovest del Nilo, oltre 450 km a sud del Cairo.

Secondo Matthew Adams, dell’Institute of Fine Arts, della New York University, probabilmente il birrificio era stato costruito in questa zona per fornire la birra utilizzata in alcuni dei riti sacrificali dell’epoca.

Gli utenti della Generazione Z voltano le spalle agli emoji “abusati” dagli utenti più anziani





La Generazione Z (quella dei ragazzi nati tra la seconda metà degli anni ’90 e il 2010) abbandona l’emoji del “pianto dalle risate” perché lo usano i loro genitori, i giovani adottano invece il Teschio per indicare “sono morto dalle il risate”.

È uno degli emoji più popolari su Internet, ma gli utenti della Generazione Z hanno dichiarato “morta” la faccina “che piange con una risata”.Continua a leggere



“È opinione comune su TikTok che l’emoji che ride e piange sia per i” boomers “.

E per “boomers” intendono chiunque abbia più di 35 anni . In un recente post sul blog, Emojipedia , un’autorità sull’uso degli emoji online, spiega:“È opinione comune su TikTok che l’emoji che ride e piange sia per i” boomers “.E per “boomers” intendono chiunque abbia più di 35 anni .

Il passaggio fa parte di una tendenza che vede gli utenti dei social media della Generazione Z ‘annullare’ le tendenze popolari dei millennial, come i jeans skinny e le divisioni laterali dei capelli.

La prima emoji è stata creata nel 1999 da un team che lavorava sulle funzionalità di messaggistica del provider di telefonia mobile giapponese i-mode.



A ciascuna delle emoji che seguono è stato dato un nuovo significato dagli utenti della Generazione Z.



Il clown è usato per indicare che il comportamento di qualcuno è stato “sciocco”.

La donna incinta è un segno di lode e può essere trovata nella sezione commenti delle foto di Instagram audaci.

L’esempio è che chi posta sia “rimasto incinta” solo guardando l’immagine / video attraente.



Le scintille sono più sfumate ma sono usate per indicare il sarcasmo nel testo, o semplicemente per enfatizzare una parola, nello stesso modo in cui si potrebbe usare il corsivo.

Simile all’emoji del teschio, la bara viene utilizzata per indicare che qualcuno è “morto” perché una situazione è così divertente.

Originariamente significa “pittogramma”, la parola emoji significa letteralmente “immagine” (e) e “carattere” (moji).A ciascuna delle emoji che seguono è stato dato un nuovo significato dagli utenti della Generazione Z.Il clown è usato per indicare che il comportamento di qualcuno è stato “sciocco”.La donna incinta è un segno di lode e può essere trovata nella sezione commenti delle foto di Instagram audaci.L’esempio è che chi posta sia “rimasto incinta” solo guardando l’immagine / video attraente.Le scintille sono più sfumate ma sono usate per indicare il sarcasmo nel testo, o semplicemente per enfatizzare una parola, nello stesso modo in cui si potrebbe usare il corsivo.Simile all’emoji del teschio, la bara viene utilizzata per indicare che qualcuno è “morto” perché una situazione è così divertente.

Nelle ultime settimane gli utenti della Generazione Z si sono rivolti a Twitter e TikTok per dichiarare di “non usare” la faccia che piange con una risata perché è per “millennial” o per “genitori”.

L’emoji leggermente sorridente viene utilizzato per indicare un sorriso teso / falso senso di calma quando le cose intorno a te si stanno sgretolando.

Anche il sorriso capovolto viene utilizzato in modo simile.

L’emoji che piange pesante è usato per indicare che sei sopraffatto dall’emozione, vale a dire, e in modo confuso, dalla felicità.

La maggior parte delle persone concorda sul fatto che significa “timido”. Come se stessi girando le dita insieme, nervosamente. Potrebbe anche significare che qualcuno è timido o si comporta in modo carino.



Questa serie di tre emoji è attualmente ovunque su TikTok e ha iniziato a comparire anche su Instagram e Twitter.

Di solito è commentato su qualcosa di scioccante, oltraggioso o imbarazzante.

Si trova spesso nei nomi utente e nei commenti.