Arezzo, le notizie di oggi 28 gennaio

Trafficante internazionale di ricambi d’auto rubate, intercettato dalla polizia La Polizia Stradale di Arezzo, nella notte di ieri, in Autostrada del sole e nei pressi del casello di Arezzo in carreggiata nord, ha intercettato e denunciato in stato di libertà un cittadino polacco 43enne per la ricettazione di parti d’auto rubate sul territorio italiano.Continua a leggere



Erano circa le 23.30 quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo un furgone Mercedes con targa polacca e con il solo autista a bordo che risultava provenire da Roma nord. Il veicolo rcon numerosi pezzi di auto, cruscotti completi delle preziose centraline elettroniche, interi frontali d'auto completi di paraurti e parafanghi, volanti ed altro già appartenenti ad auto di prestigiose marche: BMW, Toyota e Mercedes.

L’autista, risulta essere stato precedentemente denunciato per la ricettazione di pezzi d’auto rubati dopo un controllo in Austria al confine con la Polonia nel 2017.

L’uomo ha cercato di sviare gli agenti esibendo della documentazione per dimostrare che fosse tutto regolare. Gli investigatori di Battifolle non ci sono cascati e, approfondendo i controlli, hanno potuto dimostrare come tutti i pezzi trasportati, del valore complessivo stimato di oltre 25.000 euro, fossero appartenuti ad auto che erano state tutte rubate a Roma e dintorni.

In pratica le auto, dopo il furto, erano state smontate completamente al fine di farle sparire dalla circolazione per poi piazzarne le parti più di maggior valore sul mercato nero, nazionale ed internazionale, dei ricambi d’auto.

L’autista del mezzo è stato quindi denunciato all’A.G. per ricettazione e le parti d’auto sono state sequestrate, così come il furgone.

Virus, il bollettino: + 68 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 15 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 27 Gennaio 2021 alle ore 14 del 28 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 68 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 841 tamponi.

Le persone positive in carico sono 887.



Si registrano 33 guarigioni e nessun decesso Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 15 Bibbiena 8 Capolona 5 Castel Focognano 1 Castel San Niccolò 2 Castelfranco Piandiscò 1 Castiglion Fiorentino 1 Cavriglia 1 Cortona 4 Foiano Della Chiana 2 Loro Ciuffenna 1 Monterchi 2 Poppi 4 Pratovecchio-Stia 1 San Giovanni Valdarno 10 Sansepolcro 1 Subbiano 2 Terranuova Bracciolini 7 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 65 TI San Donato Arezzo 11 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 841 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 887 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 645 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2343 Guariti Provincia di Arezzo 33

Esce dal casello autostradale di Arezzo, e sbatte contro il guard rail, ferito 50enne

Questo pomeriggio, un uomo di 50 anni, residente ad Arezzo, ha perso il controllo dell’auto, finendo contro il guard rail, nell’impatto ha riportato un trauma alla testa.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato.

47enne diffama l’ex datore di lavoro su Facebook, 70enne minaccia 35enne, denunciati dai carabinieri

Un 47enne è stato identificato e denunciato da parte dei carabinieri del Comando stazione di Sansepolcro per aver pubblicato alcuni post a sfondo diffamatorio nei confronti del suo ex datore di lavoro, commenti potenzialmente lesivi anche per l'attività commerciale del quale è titolare.



Dopo aver visto il post di cui era destinatario, ritenendolo offensivo per la propria reputazione, l’uomo si è rivolto ai Carabinieri che al termine di una serie accertamenti ne hanno compiutamente identificato l’autore.

Dovrà rispondere del reato di diffamazione, configurabile anche al caso in cui esso sia commesso per via telematica o informatica.

Dopo aver visto il post di cui era destinatario, ritenendolo offensivo per la propria reputazione, l'uomo si è rivolto ai Carabinieri che al termine di una serie accertamenti ne hanno compiutamente identificato l'autore. Dovrà rispondere del reato di diffamazione, configurabile anche al caso in cui esso sia commesso per via telematica o informatica. Nell'era digitale nella quale viviamo, l'attenzione posta su questa tipologia di reati da parte dei Carabinieri è massima, soprattutto per scongiurare che tali comportamenti possano avere ulteriori e più gravi conseguenze. Un settantenne nato a Roma ma residente in Valtiberina, di professione imprenditore e con diversi precedenti alle spalle è stato denunciato da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Sansepolcro per aver minacciato un trentacinquenne, anche lui imprenditore e con diversi precedenti per reati commessi in passato.

Al centro della vicenda una prima, furibonda lite avvenuta nel comune di Sansepolcro per debiti non saldati da parte del più giovane.

Dopo il primo disaccordo, sono arrivate le minacce di morte, prima rivolte al trentacinquenne e poi indirizzate ai suoi famigliari.

L’uomo dovrà rispondere del reato di minaccia grave.

Ghinelli: “Avvocato Criscuolo nuovo segretario generale, Caridi non confermato perché non più adeguato”

L’avvocato Pasquale Criscuolo, 53 anni, è il nuovo segretario generale del Comune di Arezzo, Criscuolo proviene da Genova.

Lo ha annunciatoil sindaco Alessandro Ghinelli in apertura dei lavori del Consiglio comunale di questa mattina.Continua a leggere



Il sindaco ha parlato di disagio e insoddisfazione in tutta la giunta per il tipo di lavoro di supporto nella verifica degli atti dell’amministrazione.

L’opposizione ha sollecitato Ghinelli sul groviglio politico e giudiziario tra la questione Caridi e la testimonianza da lui resa nell’ambito delle indagini sul caso Coingas – Estra, nella quale il segretario espresse parere non positivo sulla nomina fatta a suo tempo di Francesco Macrì (Fratelli d’italia) nel cda di Estra, uno dei filoni dell’inchiesta che vede il sindaco indagato per abuso d’ufficio.

Caridi si è anche recato dalla Digos per esporre dichiarazioni spontanee acquisite dalla procura nel fascicolo.

Sulla testimonianza di Caridi alla Digos Ghinelli non ne parla, neanche quando risponde alle interrogazioni urgenti dellle opposizioni.

Asl Tse si prepara alla vaccinazione di massa: individuati il Responsabile e la cabina di regia

Per le sedi di vaccinazione, inviata la proposta alla Regione Già pronta.

Quando arriveranno i vaccini per la somministrazione di massa, l’Asl Tse sarà già organizzata.

Due le decisioni: la nomina di un responsabile unico per la gestione della campagna e l’istituzione di una cabina di regia aziendale che sarà di supporto al suo lavoro.Continua a leggere



Su proposta del Direttore Sanitario, Simona Dei, il Direttore generale D'Urso ha nominato Anna Beltrano, Direttrice della zona distretto Valdichiana, incarico che continuerà a svolgere. Della Cabina di regia fanno parte i responsabili di tutti i settori aziendali che hanno a che fare con le vaccinazioni: zone distretto, gestione amministrativa contratti, gestione dei sistemi di prenotazione, dipartimenti del farmaco, della prevenzione, del territorio, delle professioni infermieristiche, delle professioni tecnico sanitarie e il dipartimento tecnico.

Con loro, infine, i responsabili della sicurezza delle cure, della prevenzione, del controllo di gestione, del personale, delle tecnologie e della comunicazione. “Questo lungo elenco – commenta D’Urso – evidenzia da solo il peso che la Asl Tse assegna alla ormai imminente campagna di vaccinazione di massa. Il via libera, ovviamente, non dipende da noi ma vogliamo essere pronti a far girare immediatamente una macchina che sarà oggettivamente complessa: sia in relazione ai grandi numeri che alle legittime aspettative delle persone. Il vaccino rappresenta una svolta in questa lunga e drammatica storia del Covid.

E’ la prossima pagina da scrivere e noi ci prepariamo a farlo”.

Con i professionisti ma anche con le strutture.

“La decisione sui luoghi di vaccinazione sarà della Regione Toscana – precisa D’Urso.

Noi abbiamo già sottoposto a Firenze le nostre proposte in relazione ai tre livelli che sono stati individuati. Quindi i “macro”centri, quelli medi e cioè zonali e quelli micro, cioè comunali.

I primi saranno in grado di fare 800 vaccini al giorno, i secondi 400 e i terzi 100.

Inoltre ci saranno le vaccinazioni a domicilio per le persone fragili che non potranno raggiungere il centro più vicino.

La capillarità delle strutture tende proprio a venire incontro ai cittadini, tanto più in un territorio particolare con centri piccoli e diffusi qual’è la Toscana meridionale”. Ogni zona avrà, oltre alle vaccinazioni a domicilio, una serie di sedi divise tra macro, media e micro dimensione.

L’ipotesi formulata dalla Asl Tse alla Regione prevede 3 sedi macro che saranno 1 per provincia.

A queste si aggiungeranno 13 medie che faranno riferimento alle ex zone distretto.

A completare la capillarità del servizio ci saranno, nell’intera Asl Tse, 99 sedi che faranno riferimento ai centri prelievi diffusi sul territorio.

Proteste in in Polonia sull’ entrata in vigore della legge sull’aborto

Ieri in Polonia è entrata in vigore la norma che vieta l'aborto anche in caso di malformazione del feto e che in pratica stabilisce il divieto quasi totale di abortire.



L'annuncio del governo sulla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale è arrivato senza preavviso provocando proteste e manifestazioni di migliaia di persone. In diverse città della Polonia, in particolare aVarsavia, ieri si sono radunati in migliaia contestando la decisione del governo, che negli ultimi anni è diventato sempre più prepotente.

Per i sostenitori dei diritti civili l’entrata in vigore della nuova legge è un ulteriore passo verso il dispotismo e la limitazione delle libertà delle donne, inoltre sempre più persone ricorreranno a metodi illegali per abortire o andranno all’estero per farlo.

In Francia un progetto di legge contro i maltrattamenti degli animali e il divieto di usarli nei circhi

La République en Marche, il partito di maggioranza, ha presentato ieri un progetto di legge contro i maltrattamenti e l'abbandono degli animali.