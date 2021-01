Arezzo, le notizie di oggi 29 gennaio

Polizia Municipale controlla la S.R.69, multati in trenta

Controlli serrati nelle principali arterie del Comune di Arezzo effettuati dalla Polizia Municipale, ieri, tra le 8 e le 16,30 due ufficiali e otto agenti hanno monitorato la S.S.R.69 all’altezza delle località di San Leo, Pratantico e Indicatore.

Un’attività rivolta in particolare alla verifica del rispetto dei limiti di velocità e delle norme sull’autotrasporto, problematiche queste particolarmente sentite dai residenti.Continua a leggere



Al vaglio degli agenti sono finiti 55 veicoli, 10 dei quali sanzionati a San Leo e Pratantico per superamento dei limiti di velocità mentre a Indicatore sono state elevate 20 sanzioni a veicoli pesanti.

Investita sulla S.R.71, è grave

Una donna di 65 anni è stata investita nelle prime ore di stamani lungo la strada regionale che attraversa Castiglion Fiorentino.

L’incidente in centro nei pressi di un distributore di benzina.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sul posto è intervenuta la polizia municipale.Continua a leggere



La donna ha riportato vari traumi ed è stata trasferita, con l’elisoccorso, in codice rosso all’ospedale di Siena.

Operato alla schiena, non si risveglia: è gravissimo

L’intervento alla clinica San Giuseppe, poi il paziente è stato trasferito in Rianimazione al San Donato.Continua a leggere



Mercoledì pomeriggio un uomo di 65 anni, A.C., dipendente pubblico è stato sottoposto nella clinica San Giuseppe, a un intervento chirurgico alla schiena, un’ernia al disco.

L’intervento è riuscito ma stando alle indiscrezioni trapelate, l’uomo non si è più risvegliato.

Il sessantacinquenne dalla clinica San Giuseppe è stato immediatamente trasferimento all’ospedale San Donato, nel reparto di terapia intensiva.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

L’influencer musulmana nata ad Arezzo, spiega l’Islam

Si chiama Tasnim Ali, ha 21 anni, ed è diventata famosa grazie ai video in cui spiega ai suoi follower su TikTok cos’è l’Islam. (da il Giornale news)

Tasnim Ali, di origine egiziana è nata ad Arezzo e trapiantata a Roma, dialoga con i suoi fan e risponde alle domande più disparate sulla religione musulmana.

“Ma mentre ti fai il bagno ti puoi togliere il velo?

Se il tuo ragazzo ti vede senza hijab è peccato?

Te lo toglieresti per un milione di euro?

Ma voi musulmane come fate a mettere la mascherina?”, gli domandano i followers.Continua a leggere



Lei sta al gioco e alterna risposte scherzose alla spiegazione minuziosa dei precetti o della teologia islamica.

“No, una donna che ha il ciclo non può pregare”, dice in una clip.

“Anche io amo i cani, ma se ti toccano prima della preghiera – spiega – devi lavarti perché sono impuri”.

L' articolo completo qui

Amazon: le recansioni esilaranti

Se c’è qualcosa in questo mondo che abbiamo ancora il potere di controllare, sono le recensioni.

Queste brevi frasi, condivise con altri clienti, possono distruggere marchi, servizi e prodotti.

Se devi acquistare su Amazon un oggetto del quale non ne conosci perfettamente le caratteristiche, allora ti affidi ai feedback lasciati da qualcuno che probabilmente non ricorda di averlo mai scritto.Continua a leggere



Alcune recensioni sono molto utili, altre semplicemente strane, altre sono esilaranti.

Grazie al subreddit Alcune recensioni sono molto utili, altre semplicemente strane, altre sono esilaranti.Grazie al subreddit r / amazonreviews , che dal 2012 raccoglie le “recensioni di prodotti dannati più divertenti su Amazon”, c’è bell’ archivio per sorridere.

La vendetta sui clienti maleducati

“Il cliente ha sempre ragione”, recita la regola numero uno, popolare dall’inizio del 1900.

Ma chiunque ci abbia lavorato, ha senz’altro avuto modo d’ incontrare almeno un cliente scortese.

Anche se in queste situazioni, ci si aspetta che il personale rimanga educato, c’è sempre un modo più subdolo e sottile per vendicarsi.Continua a leggere