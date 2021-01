Arezzo, le notizie di oggi 26 gennaio

Trendauenne ferito sul lavoro

Incidente sul lavoro nelle prime ore di questa mattina a Montebotolino, una località nel comune di Badia Tedalda.

Un uomo di 32 anni ha riportato vari traumi ed è stato quindi trasferito con l’elisoccorso in codice verde all’ospedale di Careggi.

Interventi dei vigili del fuoco: incidenti stradali e camioncino in fiamme a Montevarchi

Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti per Incidente stradale a Sansepolcro via Osimo.

Un auto è uscita di strada sbattendo contro un albero e finendo nella scarpata.

Ferita la conducente incastrata e liberata dai Vigili del Fuoco e 118. Continua a leggere

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

La Francia approva legge per proteggere i suoni e gli odori della campagna

Giovedì 21 gennaio il Senato francese ha approvato all’unanimità una legge per proteggere il «patrimonio sensoriale» della campagna: il canto del gallo di primissima mattina, il rumore dei campanacci delle mucche, quello dei trattori, l’odore di letame.

La dicitura è: “perché la legge vuole tutelare una più generale identità culturale dei territori rurali, e fornire ai sindaci gli strumenti per giudicare le molte liti di vicinato che sono sorte negli ultimi anni”.Continua a leggere

Una signora fu trascinata in tribunale dal vicino, per lo starnazzare delle anatre e delle oche nel giardino.

Anche qui l’accusa fu respinta.

Ci sono state oltre 18.000 azioni legali contro rumori molesti e fastidi legati ai suoni della campagna.Molte le cause legate agli animali e alcanto del gallo che disturba la quiete degli abitanti in città, con case in campagna, sempre più utilizzatea causa della pandemia.La disputa più famosa e con un certo clamore mediatico di qualche tempo fa riguardava Maurice, un gallo a Saint-Pierre-d’Oléron, in Nuova Aquitania.La proprietaria del gallo venne denunciata dai vicini, che trascorrevano lì le loro vacanze perché il gallo cantava in un modo troppo chiassoso.A seguito di una petizione a difesa dell’animale, il giudice diede ragione alla sua proprietaria: ” il gallo sta solo seguendo la sua natura”.Maurice è morto lo scorso maggio a 6 anni, era così conosciuto da essere ricordato anche fuori dalla Francia

Non tutte le accuse sono state respinte, in Dordogna, una coppia ha dovuto dopo 6 anni di processo a prosciugare il proprio stagno, perché ai vicini dava fastidio il gracidio delle rane.

In Alsazia, il tribunale ha ordinato che un cavallo restasse ad almeno 15 metri dalle abitazioni dei vicini, che si lagnavano per l’odore degli escrementi e le mosche che si formavano intorno.

Lo scorso dicembre un uomo è stato condannato a 5 mesi di carcere per aver ucciso, a colpi di fucile il gallo Marcel, non sopportava il suo canto.

Centomilatrecentoventi persone in Ardèche, hanno firmato una petizione per chiedere che venisse punita la violenza sul gallo Marcel.

Nella petizione si rivendica il diritto alla vita di campagna: «Chi sarà la prossima vittima: il canto delle tortore, il raccolto del grano, la coltivazione dei pomodori, il raglio dell’asino, il suono dei nostri campanili o il pascolo delle nostre mucche?».