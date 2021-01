Arezzo, le notizie di oggi 27 gennaio

Virus, il bollettino: + 34 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 11 nel comune. Morti due ottantenni

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 26 Gennaio 2021 alle ore 14 del 27 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 34 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 741 tamponi.

Le persone positive in carico sono 867.



Si registrano 35 guarigioni e due decessi. Si registrano 35 guarigioni e due decessi. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 11 Bibbiena 3 Capolona 3 Cortona 4 Foiano Della Chiana 2 Marciano Della Chiana 2 Monterchi 2 Poppi 2 Sansepolcro 3 Sestino 1 Terranuova Bracciolini 1 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 65 TI San Donato Arezzo 11 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 741 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 867 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 620 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2373 Guariti Provincia di Arezzo 35 Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo Uomo di 88 anni deceduto il 26 gennaio 2021 Uomo di 86 anni deceduto il 27 gennaio 2021

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

E’ arrivata l’app danese “IConsent”, l’app che va decisamente dritta al punto

iConsent risponde ad una nuova legge introdotta il 17 dicembre in Danimarca, sul modello di quella svedese del 2018: dal primo gennaio, l’amore senza consenso esplicito è considerato stupro.

L’app dà la possibilità di stipulare un contratto valido 24 ore, con un clic per dare il consenso e sapere se il tuo partner o un altro utente della stessa app dice “sì”.

Niente più, corteggiamenti o conversazioni imbarazzanti.

In pochi clic, sia tu che il tuo partner potete godervi l’intimità senza stress.

24 ore di trempo per consumare, poi il contratto scade.

La proposta: cambiare nome alle vie intitolate a Vittorio Emanuele III

Il conduttore e regista Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, ha pubblicato un breve video su Instagram.

Nel video Pif con Michele Astori, che conducono il programma radiofonico “I sopravvissuti”, fanno una proposta: cambiare il nome a tutte le piazze, vie e scuole d’Italia intitolate a Vittorio Emanuele III di Savoia, che nel 1938 firmò le leggi razziali.Continua a leggere