Arezzo, le notizie di oggi 25 gennaio

La Polizia di Stato arresta ricercato in campo internazionale

Sabato 23 gennaio, a Terontola, un cittadino ucraino di 39 anni, è stato tratto in arresto in quanto colpito da ordine di cattura internazionale per fini estradizionali.



L'uomo, ricercato in ambito internazionale a seguito di mandato di cattura spiccato dalla Corte di Kiev in data 23 aprile 2019, si sarebbe reso responsabile, nell'anno 2017, assieme a manager locali, del reato di riciclaggio di un'ingente somma di denaro provento di un'attività illecita in danno di un ente governativo. Lo straniero, che al momento del controllo effettuato dagli operatori del Posto Polfer di Terontola, nell'ambito delle costanti attività di vigilanza presso gli scali ferroviari e loro adiacenze, si trovava nei pressi del bar della stazione ferroviaria in attesa del treno per Perugia, è stato identificato e sottoposto ad accertamenti presso le banche dati dai quali è emerso il provvedimento restrittivo.

A seguito delle procedure di rito, lo stesso è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Virus, il bollettino: + 42 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 10 nel comune. Un trentenne morto in ospedale

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 24 Gennaio 2021 alle ore 14 del 25 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 42 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 342 tamponi.

Le persone positive in carico sono 915.



Si registrano 26 guarigioni e un decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 10 Cavriglia 1 Cortona 7 Foiano Della Chiana 5 Loro Ciuffenna 1 Lucignano 1 Montevarchi 3 Ortignano Raggiolo 1 Poppi 2 Pratovecchio-Stia 1 San Giovanni Valdarno 6 Subbiano 1 Terranuova Bracciolini 3 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 63 TI San Donato Arezzo 14 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 342 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 915 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 670 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2445 Guariti Provincia di Arezzo 26 Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo Uomo 30 anni deceduto il 24 gennaio 2021

Diciottenne investita a Subbiano

Una ragazza di 18 anni è stata investita da un’auto stamani, poco prima delle 13 in via Giotto a Subbiano.

Ha riportato vari traumi ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Arezzo. intervenuti sul posto ambulanza infermierizzata di Subbiano e forze dell’ordine.

Domani “Giorno della Memoria” in Prefettura la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore, alla Memoria

Quest'anno la commemorazione del "Giorno della Memoria" – istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati – si inserisce in un contesto di particolare drammaticità per l'emergenza sanitaria in atto che sta interessando anche il territorio provinciale aretino.



Oggi più che mai, questa giornata costituisce l'occasione per una riflessione collettiva sull'importanza del rispetto degli altri e sulla presa di coscienza che disuguaglianze, sopraffazioni e razzismo non siano solo legate a momenti storici particolari, ma strettamente connesse ai comportamenti delle persone, divenendo, in tal senso, esempio per le giovani generazioni affinché eventi tragici che hanno segnato la storia dell'Italia e dell'Europa non si ripetano. In tale contesto, si inserisce la cerimonia di consegna delle Medaglie d'Onore del Presidente della Repubblica, concesse ai cittadini italiani, civili e militari, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto durante la Seconda Guerra Mondiale, che avrà luogo in Prefettura il prossimo 27 gennaio, alle ore 11.00. Le Medaglie d'Onore, alla Memoria, sono state concesse in favore di: Armandi Mario nato ad Arezzo il 29/04/1914 internato presso "M. Stammlager XIII D" dal 13/4/1944 al 8/5/1945. Il riconoscimento sarà ritirato dal figlio Luigi; Rossi Elio nato a Monte San Savino il 8/6/1918 deportato dal 8/9/1943 al 1/6/1945. La medaglia sarà ritirata dal figlio Fabio unitamente ai fratelli Luciana e Franco; Vannacci Vittorio nato a Pistoia il 30/04/1909 internato presso "Neubrandemburg, Echthausen, Himmelphorten, Angelsdorf, Bonn, Hokenstei" dal 19/9/1943 al 1/1/1945. La medaglia sarà ritirata dal figlio Luciano.

In ottemperanza alle disposizioni attualmente vigenti, la celebrazione avverrà in assenza di pubblico, alla presenza di un numero ristretto di autorità.

Operazione della PM: denunciata una persona per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Sono stati una serie di controlli in varie abitazioni del territorio comunale a permettere alla Polizia Municipale di accertare che in questi immobili venivano ospitati, a rotazione, una trentina di stranieri extracomunitari.

Tra questi, sette risultavano non in regola con la normativa su immigrazione e soggiorno e pertanto sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria.



Successivi accertamenti hanno fatto emergere che era un cittadino del sud-est asiatico a ospitare gli stranieri e affittare loro posti letto in cambio di denaro.

Successivi accertamenti hanno fatto emergere che era un cittadino del sud-est asiatico a ospitare gli stranieri e affittare loro posti letto in cambio di denaro. La persona reclutava i possibili ospiti per strada e grazie al passaparola si era costruito una certa "notorietà" tra coloro che erano in cerca di un posto dove dormire. Addirittura, uno straniero pregiudicato e detenuto in carcere, una volta commutata la custodia negli arresti domiciliari, aveva indicato come luogo, dove avrebbe scontato questi ultimi, una stanza all'interno di un appartamento in pieno centro, procuratagli dal soggetto in questione.

Per quest’ultimo è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Il reato contestato è quello di cui all’articolo 12 comma 5 del D.lgs. 286/98, ingiusto profitto tratto dalla permanenza nel territorio dello Stato di stranieri irregolari. A questa fattispecie si è aggiunta quella di cui all’articolo 483 del codice penale e agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per avere reso a pubblico ufficiale una dichiarazione di residenza non veritiera. Sono state emesse altresì ordinanze sindacali per la messa in sicurezza degli immobili, dei relativi impianti e per ricondurre le persone in sovrannumero al numero che gli appartamenti sono in grado di ospitare. La Polizia Municipale ha già effettuato controlli per la verifica del rispetto delle stesse e per questo ha deferito altre quattro persone all’autorità giudiziaria per inosservanza di provvedimento dell’autorità (articolo 650 del codice penale).

Minacce al giornalista Marco Botti, indaga la polizia

La Questura si sta occupando di quanto accaduto sabato scorso al giornalista Marco Botti, minacciato di morte, con messaggi nazifascisti durante una diretta online dedicata al Giorno della Memoria.



La Polizia di Arezzo ha acquisito i filmati ed i messaggi inviati, che hanno infangato l’evento: “Memorie ebraiche in Arezzo”, una passeggiata virtuale organizzata dalla sezione soci di Unicoop Firenze.

La Polizia di Arezzo ha acquisito i filmati ed i messaggi inviati, che hanno infangato l'evento: "Memorie ebraiche in Arezzo", una passeggiata virtuale organizzata dalla sezione soci di Unicoop Firenze. Durante la diretta sulla piattaforma Meet si sono inseriti alcuni soggetti che hanno disturbato la trasmissione, con messaggi di minacce nei confronti del giornalista aretino, con bestemmie e immagini di marce neonaziste. Un episodio simile nei giorni scorsi, l'invio durante una videoconferenza con i genitori della scuola materna di Lucignano, di spezzoni porno ben visibili alle famiglie, con l'immediata denuncia della direttrice alla polizia postale.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Danno fuoco ad un elefante per scacciarlo dal villaggio: video scioccante

In un villaggio del distretto di Nilgiris nel Tamil Nadu, nell'India Meridionale, da qualche tempo, un elefante, soprattutto di notte, si intrufola, senza arrecare danni lungo le strade vuote.

Stando alle testimonianze rilasciate all'Indian Times da alcuni residenti, le sue passeggiate solitarie non hanno mai arrecato fastidi nemmeno alle persone. Ma a qualcuno quelle passeggiate, notturne non sono gradite e approfittando del buio incendiano un pneumatico e lo lanciano addosso al povero animale. La gomma colpisce il pachiderma sulla testa e, liquefacendosi ci rimane appiccicata.

Le fiamme, bruciano la testa e le orecchie del pachiderma.

Le terribili ferite provocate dalla gomma in fiamme, nonostante i soccorsi, sono letali.

Dopo la pubblicazione delle immagini, diffuse dai forestali poche ore fa, sono stati resi noti gli arresti di due dei tre responsabili.

Non mollare mai!





Rimonta ai limiti dell’impossibile per Ziyah Holman, 19 anni, matricola dell’Università del Michigan.

Nella staffetta 4×400 metri del “Simmons-Harvey Invitational”, la 19enne ha preso il testimone con 25 metri di svantaggio rispetto all’avversaria più vicina.

Nonostante questo, ha recuperato tutto il distacco e, con uno scatto finale, ha vinto la gara.