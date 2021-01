Arezzo, le notizie di oggi 23 gennaio

Virus, il bollettino: +52 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 14 nel comune. Muore 93enne



Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 22 Gennaio 2021 alle ore 14 del 23 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 52 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 887 tamponi.

Le persone positive in carico sono 905.



Si registrano 12 guarigioni e un decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 14 Bibbiena 3 Capolona 5 Castelfranco Piandiscò 2 Castiglion Fibocchi 1 Cavriglia 1 Cortona 1 Foiano Della Chiana 4 Laterina Pergine Valdarno 1 Monte San Savino 1 Montevarchi 10 Pieve Santo Stefano 1 Pratovecchio-Stia 1 San Giovanni Valdarno 3 Terranuova Bracciolini 4 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 62 TI San Donato Arezzo 13 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 887 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 905 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 660 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2367 Guariti Provincia di Arezzo 12 Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo Donna 93 anni deceduta il 23 gennaio 2021

Campagna di vaccinazione anti Covid: l’Asl Toscana Sud Est assume nuovo personale

L'Azienda Usl Toscana Sud Est mette in campo uno sforzo rilevante per assumere medici, infermieri e assistenti sanitari, con l'obiettivo di sostenere in particolare la campagna di vaccinazione anti Covid ma anche l'opera di tracciamento dei casi e l'attività di medicina scolastica.



Il direttore generale dell'Asl Tse Antonio D'Urso ha firmato la delibera che stanzia 6,8 milioni di euro per sostenere la campagna da qui al 31 ottobre, salvo rimodulazioni da legare alla durata dello stato d'emergenza. Il provvedimento è articolato in tre avvisi di manifestazione d'interesse: affidamento di incarichi di lavoro autonomo di natura libero professionale a medici; affidamento di incarichi di lavoro autonomo di natura libero professionale a infermieri e assistenti sanitari per attività di tracciamento e vaccinazione; ricerca di personale sanitario volontario che si rende disponibile a fornire gratuitamente prestazioni professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Covid. "Siamo pronti a sostenere con ogni sforzo possibile il rilevante impegno che sarà richiesto dalla grande campagna di vaccinazione dei prossimi mesi – ha dichiarato il dg dell'Asl Tse Antonio D'Urso –, per questo abbiamo individuato le risorse e i processi organizzativi per mettere in campo una ricerca ad ampio raggio di personale da impiegare nei prossimi mesi.

L’Asl Toscana Sud Est è pronta a compiere la propria parte per sconfiggere il Covid anche sul fronte dei vaccini, sempre a patto che sia adeguatamente sostenuta da regolari forniture”. L’obiettivo della campagna di reclutamento è individuare tra 150 e 200 figure professionali da impiegare subito e per i prossimi mesi, con un impegno da trentacinque ore settimanali per medici, infermieri e assistenti sanitari, tranne i turni ridotti per il personale volontario. Nel dettaglio: l’avviso per i medici è destinato a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche eventualmente specializzati o specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. Può presentarsi anche personale collocato in quiescenza che non abbia compiuto il 70° anno di età.

L’impiego sarà per medicina scolastica, tracciamento dei casi, vaccinazione.

Per l’avviso destinato agli infermieri saranno necessarie la laurea triennale in infermieristica o in assistenza sanitaria, il diploma universitario di infermiere o assistente sanitario, o diplomi equipollenti/equiparati. Potrà presentarsi anche personale del comparto del ruolo sanitario in quiescenza, precedentemente inquadrato come collaboratori professionali, infermieri professionali e assistenti sanitari.

Saranno impiegati per tracciamento casi e vaccinazione. Il terzo avviso è destinato a personale sanitario pensionato o personale sanitario volontario, disponibile a partecipare gratuitamente ad almeno uno o due turni settimanali di sei ore. Potrà partecipare personale non oltre i 75 anni, con laurea in medicina e chirurgia, laurea in infermieristica o laurea in assistenza sanitaria e iscrizione all’albo (per i medici anche l’abilitazione all’esercizio della professione).

Incendio in un negozio di abbigliamento, intervento dei pompieri

Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti questa mattina in Via Romana ad Arezzo per incendio negozio di abbigliamento.

L’incendio, estinto velocemente dalla squadra giunta sul posto, ha interessato alcuni capi di abbigliamento in una parte del negozio .

Nessuna persona coinvolta.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Scrive un annuncio divertente per la sua Volvo V70 “infestata” e trova un acquirente

Può essere difficile vendere un’auto usata, quindi i venditori spesso fanno sembrare l’auto migliore di quanto non sia in realtà.

Tommy Rayson, che vive in Cornovaglia, ha messo una pubblicità brutalmente onesta della sua Volvo V70 su Marketplace di Facebook con una descrizione spiritosa pensando che non fosse possibile venderla, giusto per fare due risate.



“In questo caso, ottieni ciò che acquisti.

E quello che ottieni è “un cassone pieno di merda di cane”, un’auto “infestata” che attira i topi, e probabilmente avrai bisogno della benedizione di un prete per tornare a casa vivo.

Chi lo vorrebbe?”

Il prezzo di partenza su e Bay è stato di 99 centesimi, l'offerta più alta arrivata è di 255,00 sterline che è più di quanto Rayson abbia potuto sperare.

Signal: l’app di messaggistica del momento

Nota per la crittografia end-to-end

( le conversazioni tra gli utenti possano essere viste solo da mittente e ricevente)

e per la sua struttura indipendente in qualità di organizzazione no profit gestita da una fondazione è l’app gratuita più scaricata del momento.

Signal prima era nota soprattutto come la chat preferita da attivisti, hacker e altri soggetti fissati con la tutela della privacy.



Signal ha un sistema crittografico che protegge le conversazioni da tentativi esterni di leggerle ed è studiata per ridurre la raccolta dei dati.

Signal è stata sviluppata dal 2013 da un gruppo di attivisti per la privacy ed è sostenuta da un’organizzazione non profit, la Signal Foundation.

Signal ha un sistema crittografico che protegge le conversazioni da tentativi esterni di leggerle ed è studiata per ridurre la raccolta dei dati.Signal è stata sviluppata dal 2013 da un gruppo di attivisti per la privacy ed è sostenuta da un'organizzazione non profit, la Signal Foundation.La Signal Foundation è finanziata da donazioni e non ha intenzione di usare i dati in suo possesso per ottenere ricavi dalla pubblicità, come Google e Facebook. Neppure i gestori delle app possono vedere le conversazioni, Signal, a differenza di WhatsApp e anche di Telegram, non conserva nemmeno i metadati delle conversazioni.

( informazioni su dove, quando e con chi hanno comunicato i suoi utenti)

Una funzione interessante di Signal consente agli utenti di impostare la distruzione automatica di ogni loro messaggio qualche minuto o qualche secondo dopo l’invio. Per chi la volesse scaricare:

qui la versione per i dispositivi Android,

qui quella per i dispositivi iOS.

Le diseguaglianze di genere e la pazza idea delle carte da gioco neutre



Una ragazza laureata in psicologia forense che nei Paesi Bassi si è inventata un mazzo nuovo di zecca: senza re, regine e jack.

Lei si chiama Indy Mellink, ha 23 anni e ha raccontato di aver avuto l’idea mentre spiegava le regole ai suoi cuginetti: a quel punto si è accorta che avere un re più prezioso di una regina non le andava a genio.

Indy ha deciso di progettare un mazzo con oro, argento e bronzo proprio al posto delle carte re, regina e jack.

Indy ha creato migliaia di mazzi GSB (Gold, Silver, Bronze) e li ha venduti online, sono oltre 1.500 mazzi di “genere neutro” spediti in Belgio, Germania, Francia e Stati Uniti.

Nn possiamo pensare a tanti altri giochi senza il Re, la Regina e il Fante.

Speriamo che a qualcuno non venga in mente anche una scacchiera per la parità di genere.