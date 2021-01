Arezzo, le notizie di oggi: 14 Gennaio

Scoperta in zona Campo di Marte casa di riposo abusiva, il comune la chiude, indagini della polizia

Le indagini su una struttura per anziani, presente in zona Campo di Marte, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo ed effettuate dalla Squadra Mobile, sono partite da alcuni esposti che lamentavano negligenze nella gestione degli anziani ospiti della casa di riposo.Continua a leggere

In primo luogo all’interno della casa di riposo sono stati trovati 8 ospiti -di cui 4 non autosufficienti- per la gestione dei quali la struttura non aveva la necessaria autorizzazione. Inoltre è stata riscontrata la presenza di 6 dipendenti, privi delle qualifiche professionali richieste, e assunti senza alcun tipo di contratto. Dall’esame della documentazione trovata è stato accertato altresì che sono transitati presso la struttura almeno 20 anziani. Anche le rette richieste per la gestione anziani, quantificate in circa 1.600 euro mensili, sono risultate versate al nero senza il rilascio di alcun tipo di fattura.

Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi sono intervenuti a Terranuova Bracciolini perl’incendio di un’auto parcheggiata all’interno di un area privata.Nessuna persona coinvolta.Sul posto anche i Carabinieri di Terranuova Bracciolini.

L’inquinamento atmosferico ad Arezzo

Il report di Legambiente evidenzia che Arezzo è la quarta città toscana con l’aria “peggiore”.

Nella classifica, agli ultimi posti troviamo Lucca (27 μg/m3), Pisa (24,5 μg/m3), Prato(24,5 μg/m3), Firenze (22 μg/m3).Continua a leggere

Insomma, Arezzo è in fascia gialla e registra una media giornaliera di 21,5 microgrammi di Pm10 (Particolato) ogni metro cubico.

Meglio invece Siena (21 μg/m3), Grosseto (20,5 μg/m3), Livorno (20,5 μg/m3), Pistoia (20 μg/m3) e Massa Carrara (16,9 μg/m3).“

La qualità dell’aria ad Arezzo non è comunque da buttare completamente via.

Un grosso aiuto arriva dal Casentino dove, le foreste, ricoprono un ruolo fondamentale poiché si comportano come una “spugna” contro lo smog.

H3 Come ridurre l’inquinamento: pratiche eco sostenibili

Ogni individuo, nel suo singolo, può e deve adottare atteggiamenti eco-sostenibile per limitare la sua impronta di C02. Ma come?

Ci sono moltissime cose che possiamo fare, sia in casa che fuori, per consumare meno energia, utilizzare meno risorse e, in generale, contribuire alla riduzione dell’inquinamento. Molti gesti, come limitare o evitare l’utilizzo di macchine o aerei, preferendo veicoli elettrici, biciclette o trasporti pubblici, permettono di diminuire il livello di inquinamento urbano.

Molto importante anche far attenzione a quello che compriamo e consumiamo: è bene prediligere cibo locale e biologico, che ha percorso meno chilometri per arrivare sulle nostre tavole, prodotti preferibilmente sfusi o in carta, cercare di riciclare il più possibile, non solo la spazzatura, ma anche gli oggetti che abbiamo in casa: è preferibile dargli una seconda vita piuttosto che buttarli e comprarne di nuovi.

Anche all’interno dell’ambito domestico ci sono diverse pratiche sostenibili che possiamo compiere, per ridurre gli sprechi di energia ed anche i costi della bolletta luce e gas. Leggendo le proprie bollette, si può fare un’analisi dei consumi ed eventualmente si può attivare un nuovo contratto luce e gas più conveniente e a sostegno dell’ambiente.

Prestare attenzione a chiudere l’acqua e spegnere la luce quando non ne abbiamo bisogno, sono gesti quotidiani che ci permettono di risparmiare centinaia di euro all’anno e di aiutare l’ambiente. Scegliere offerte luce e gas green, significa allontanarsi dai combustibili fossili per preferire una fonte di energia rinnovabile.

Il riscaldamento incide in modo importante sulle bollette, per questo mantenere una temperatura interna più bassa, facendo attenzione ad evitare gli sprechi di calore, permette di consumare meno energia. Qualora si disponga di una buona offerta internet può essere di aiuto installare dei termostati intelligenti, in grado di tenere sotto controllo la temperatura di casa, ottimizzando così i consumi domestici.