Arezzo, le notizie di oggi: 10 gennaio

By Redazione

Chiuse le strade di accesso verso l’Alpe di Poti e Lignano

Le nevicate di questi giorni hanno costretto la polizia municipale aretina a chiudere le strade di accesso verso l’Alpe di Poti e Lignano, in molti si sono recati sia a piedi che in auto sulle colline imbiancate, qualcuno con mezzi non adeguati, provocando vari incidenti, da qui la decisione della Municipale a chiudere gli accessi.

Scontro frontale tra auto, tre contusi

Poco prima delle 14,00 lungo la S.P.5. nel comune di Terranuova Bracciolini si è verificato uno scontro frontale tra 2 auto, tre le persone coinvolte.

Attivati mezzi 118, automedica, ambulanza (Misericordia Terranuova) ed Elisoccorso Pegaso 1, oltre ai VVFF e ai Carabinieri.

I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso della Gruccia, un ventenne in codice giallo, un uomo e una donna, entrambi di 42 anni, con codice verde.

Jeep si ribalta lungo la Fontemura ferito 41enne

Questa mattina sulla strada Fontemura che conduce a Poti, si è verificato un ribaltamento di una jeep guidata da un uomo di 41 anni.

Attivati mezzi del 118, Elisoccorso Pegaso 1 e VVFF.

Difficoltosi i soccorsi per la presenza di neve e ghiaccio che hanno dovuto raggiungere a piedi per circa 1 km il posto.

i VVFF hanno attivato elicottero Drago e vericellato il personale senza poi riuscire a recuperarli per le avverse condizioni meteo.



La scarsa visibilità non ha consentito neanche al Pegaso di raggiungere il luogo dell’incidente.

Il 41enne ha riportato un trauma toracico e agli arti superiori e ipotermia per le condizioni ambientali, è stato trasportato al pronto soccorso di Arezzo in codice rosso.

in aggiornamento