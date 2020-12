Arezzo, le notizie di oggi: 22 Dicembre

Fino a 120.000 euro di finanziamento, Bando “Fermenti in Comune”: manifestazione d’interesse dell’assessorato allo sport e alle politiche giovanili per trovare un partner

Il Comune di Arezzo cerca un partner di progetto per partecipare al bando "Fermenti in Comune", proposto da Anci e finanziato per 4.960.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.

“Ritengo che le possibilità e le risorse offerte dai bandi debbano essere sempre tenute in considerazione – conclude Scapecchi – e possibilmente colte, sia dal Comune di Arezzo che dai giovani aretini: anche in futuro l’assessorato seguirà con attenzione e interesse queste opportunità e fornirà aiuto e assistenza alle associazioni giovanili e sportive che vorranno concorrervi”.

“In un’ottica di massima trasparenza, per la scelta del partner abbiamo deciso di indire una manifestazione pubblica di interesse – dichiara l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Federico Scapecchi . Purtroppo i tempi stretti del bando c’impongono celerità nell’individuazione del soggetto che presenterà il progetto insieme al Comune: la scadenza per la domanda è fissata alle 13 del 5 gennaio , chiediamo quindi ai soggetti interessati lo sforzo di lavorare alla propria proposta durante le vacanze natalizie”.

L’obiettivo del bando, in risposta all’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da Covid-19, è quello di attivare interventi locali realizzati dai Comuni, in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti, che promuovano azioni rivolte ai giovani su 5 sfide sociali: Uguaglianza per tutti i generi – Inclusione e partecipazione – Formazione e cultura – Spazi, ambiente e territorio – Autonomia, welfare, benessere e salute.

Nuovo Termoscanner per la Centrale 118

Proseguono le donazioni al sistema sanitario aretino.

Nei giorni scorsi la Centrale 118 di Arezzo, ubicata all’interno del perimetro dell’Ospedale San Donato ha ricevuto una utile donazione dall’azienda HDI Distribuzione Firenze specializzata in sistemi antintrusione, controllo di accessi, networking, sicurezza.

Da oggi anche per gli operatori che lavorano h24 nella Centrale 118 di Arezzo è in funzione un Termo Scanner professionale.

Avviso pubblico: ricerca operatori per servizi di accoglienza ai minori stranieri non accompagnati

Nel sito della Prefettura di Arezzo, alla voce "Bandi di gara – Contratti", è stato pubblicato l'Avviso pubblico per lo svolgimento di un'indagine di mercato finalizzata alla ricerca di operatori in grado di offrire, nel territorio provinciale, servizi di prima accoglienza ai minori stranieri non accompagnati.



Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il giorno 11 gennaio 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefar@pec.interno.it.

Ulteriori informazioni e la modulistica necessaria alla presentazione della domanda sono disponibili nel sito della Prefettura.

Al San Donato consentite e organizzate le visite dei parenti ai ricoverati nella degenza Covid. Apertura anche negli altri reparti

“Abbiamo cercato e ottenuto un equilibrio: da una parte la tutela del valore assoluto della salute, dall’altra la comprensibile necessità di far incontrare per Natale i pazienti con i loro familiari più stretti”.

Simona Dei, Direttrice sanitaria della Asl Tse annuncia che dal 23 dicembre e fino alla conclusione delle festività natalizie e di fine anno, saranno possibili le visite dei parenti ai pazienti Covid, ricoverati sia in terapia intensiva che nella cosiddetta bolla Covid.

“Si tratta di un’opportunità legata esclusivamente al Natale e che non attenuerà la massima attenzione e le regole di comportamento per un controllo efficace del contagio e della sicurezza delle cure per i pazienti più fragili – commenta Dei.Abbiamo creato percorsi e regole per l’accesso dei visitatori nei vari setting Covid ospedalieri.E questo è stato possibile grazie a una maggiore conoscenza delle caratteristiche del virus, alla formazione degli operatori, alla creazione di percorsi dedicati e alla disponibilità di dispositivi di protezione”.

Semaforo verde alle visite quindi ma con rigide regole:

“Il parente potrà accedere esclusivamente in base all’autorizzazione del Direttore dell’Unità Operativa – ricorda Barbara Innocenti, Direttrice dell’ospedale San Donato.

Saranno quindi valutate le condizioni cliniche del ricoverato e una particolare attenzione verrà dedicata ai pazienti fragili o vulnerabili, come ad esempio quelli in situazioni di fine vita oppure non autosufficienti.

Il numero dei visitatori contemporaneamente presenti in reparto sarà ovviamente basso, sia per evitare assembramenti sia per non distogliere, oltre il necessario, il personale sanitario dalle sue normali attività”.

Ecco i passi che dovranno essere fatti per consentire la visita:

al paziente, in primo luogo, verrà chiesto se gradisce la visita di un familiare che, ovviamente, non dovrà essere né in quarantena né in isolamento familiare.

Qualora il paziente non sia in grado di collaborare, verranno contattati i familiari per valutare con loro la proposta o la richiesta di recarsi in visita.

Per ogni degenza Covid saranno possibili 4 visitatori al pomeriggio: 1 per ricoverato.

La durata della presenza in reparto sarà di 30 minuti: di cui 15 per l’incontro con il parente e altrettanti per il colloquio con i sanitari e per la vestizione e svestizione. Ogni parente in visita sarà accompagnato da un operatore sanitario che si occuperà anche di fargli indossare correttamente tutti i dispositivi di protezione.

L’accesso in ospedale avverrà sempre dagli ingressi principali attraverso i check point con misurazione della temperatura e sanificazione delle mani.

Il reparto potrà essere raggiunto passando dal secondo piano e dal corridoio di collegamento (ascensori H1/H2 alla scala 5 per la discesa al piano 0 o piano 1.

Al piano 2 cui si accede direttamente dal corridoio di collegamento mentre con l’ascensore si scende al piano 1 e piano 0).

Il San Donato si aprirà anche alle famiglie che hanno congiunti in reparti non Covid.

Pure in questo caso le visite saranno programmate dai Direttori delle singole unità operative.

L’accesso sarà su appuntamento e sulla base delle condizioni del paziente. Ingressi scaglionati con mascherina e disinfezione delle mani e sotto il controllo del personale sanitario.