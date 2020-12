Arezzo, le notizie di oggi: 21 Dicembre

Investito pedone 75enne sulla Sr71

Alle ore 18.50, lungo la Sr71 in loc Ceciliano, un auto ha investito un uomo di 75 anni di Arezzo.

Sul posto l’ambulanza che ha portato l’uomo all’ospedale San Donato in codice giallo.

Per i rilievi attivati i Vigili Urbani.

Virus, il bollettino: + 24 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 9 nel comune. 1 decesso

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Dicembre alle ore 14 del 21 Dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 37 unità, di cui 24 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 327 tamponi.

Le persone positive in carico sono 656. Continua a leggere

Scontro fra auto a Camucia, ferito quarantenne

Questa mattina, alle ore 11,20 in zona Camucia di Cortona scontro tra due auto, una delle quale si è ribaltata.

Uno dei conducenti, un uomo di anni 40 anni, residente a Camucia, è stato trasportato in codice giallo con ambulanza infermierizzata all’ospedale delle Scotte a Siena, riportando politraumi.

Presenti sul posto anche Automedica, BLSD, Vigili del fuoco, Polizia municipale di Cortona

Incidente sul lavoro, ferito 41enne

Questa mattina, attorno alle ore 12, in una azienda di Pieve Santo Stefano, un uomo di 41 anni, residente a Pieve Santo Stefano, si è ferito gravemente ad arto superiore ed è stato trasportato in codice giallo con il Pegaso 1 all’Ospedale di Careggi a Firenze.

Presenti sul posto anche automedica, BLSD e PILS.

Dichiarazione del consigliere comunale Roberto Bardelli

“La vicenda del 5G svela l’indecenza di un Governo schierato contro i territori e l’interesse nazionale”

Che a Roma non ci vogliono bene è risaputo, che ci vogliono solo proni ai loro voleri e silenziosi alle loro sterili esigenze è una certezza.

In occasione del decreto Semplificazioni, il governo Pd/Cinque Stelle ha inserito un emendamento dedicato alla nuova tecnologia 5G.Continua a leggere

Il testo in questione vieta ai sindaci di impedire l’installazione di reti 5G sul territorio di competenza, modificando così le disposizioni contenute nella legge 36 del 2001 in cui si delegava ai Comuni la possibilità di scegliere se procedere o meno all’installazione delle antenne di telefonia mobile.

Nel testo viene anche esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione delle antenne in aree generalizzate di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, sarà vietato agire sui limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità.

Non voglio per ora entrare sul merito della salute e delle conseguenze ambientali ma al momento quello che fa preoccupare è che il 5G che verrà installato nei Comuni sarà o cinese o statunitense.

Mentre Inghilterra e Francia hanno già detto no ai cinesi e la settimana scorsa si è espressa anche la Germania in questo senso, in Italia abbiamo il governo che non vede l’ora di darci in pasto al gigante asiatico, con il rischio di svendere a suo favore perfino segreti militari e civili.

E se i Comuni si opponessero? – avranno pensato.

Ecco il motivo di questo emendamento.

I due partiti che si definiscono ‘dei cittadini e del popolo’ hanno dimostrato ancora una volta che sono invece sempre e comunque contro di loro. In barba a democrazia, trasparenza e libertà