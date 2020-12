Arezzo, le notizie di oggi: 18 Dicembre

Ciclista investita da un’ auto a Ponte alla Chiassa, trasferita in gravi condizioni a Siena

Alle ore 17,10 in località Ponte alla Chiassa lungo la strada provinciale della Libbia una donna di 47 anni in bicicletta è stata investita da un’auto.

Sul posto è intervenuta ambulanza infermierizzata da Arezzo ed è stato attivato elisoccorso Pegaso che ha portato la 47enne, con gravi politraumi, in codice rosso all’ospedale le Scotte di Siena.

Virus, il bollettino: + 22 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 6 nel comune. Morte quattro persone in ospedale



Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 17 Dicembre alle ore 14 del 18 Dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 115 unità, di cui 22 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 860 tamponi.

Le persone positive in carico sono 694.



Scoperti dalle Fiamme Gialle ” furbetti del reddito di cittadinanza”, una decina le persone che lo percepivano indebitamente

I Finanzieri della Tenenza di Sansepolcro, monitorando i fruitori del "Reddito di cittadinanza", hanno individuato un soggetto che ha omesso di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, presentata per la certificazione del reddito ISEE, un patrimonio mobiliare superiore alla soglia massima di euro 6.000.

Dalla ricostruzione documentale delle Fiamme Gialle, effettuata in stretta sinergia e con uno scambio informativo con l’INPS competente, l’ammontare complessivo del Reddito di cittadinanza indebitamente percepito, nel periodo maggio 2019 – ottobre 2020, ammonta ad oltre 8.000 euro.

Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, per aver indicato dati non veritieri nelle attestazioni ISEE e per non aver provveduto alle comunicazioni di variazione del reddito o del patrimonio, come invece previsto dalla normativa di riferimento.

Analoga segnalazione è stata effettuata all’INPS, per il blocco delle successive erogazioni e per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Negli ultimi mesi, sono già una decina i soggetti scoperti, che hanno indebitamente percepito contributi, in materia di “Reddito di cittadinanza”, per oltre 40 mila euro, a discapito di chi ne ha realmente bisogno, specie in questo momento di difficoltà, derivante dall’emergenza epidemiologica.

L’attività svolta dalla Guardia di Finanza si inquadra nel più vasto ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, condotte a contrasto degli illeciti nelle prestazioni assistenziali, che generano iniquità, minano la coesione sociale e danneggiano i cittadini onesti e tutti coloro che hanno concretamente bisogno di assistenza.