Arezzo, le notizie di oggi: 17 Dicembre

Virus, il bollettino: + 21 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 8 nel comune. Una vittima

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 16 Dicembre alle ore 14 del 17 Dicembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 40 unità, di cui 21 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 728 tamponi.

Le persone positive in carico sono 726.Continua a leggere



Spacciatore sorpreso con la droga nell’auto prima della consegna



Sorpreso alla guida della propria autovettura, un trentacinquenne nato e residente a Sansepolcro è stato tratto in arresto da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia biturgense per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Continua a leggere

L’uomo è stato intercettato nella serata di ieri da una pattuglia del Nucleo Radiomobile che lo ha fermato per un controllo; proveniente dall’Umbria e senza poter fornire giustificazioni attendibili è stato perquisito per il suo atteggiamento sospetto ma soprattutto a causa dei numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

La perquisizione ha dato esito positivo, i militari hanno rinvenuto 5 grammi di eroina e hanno potuto riscontrare, grazie a una speditiva attività investigativa, che la stessa era destinata ad una cessione che avrebbe avuto luogo di lì a poco.

Al termine del controllo è finito in manette e accompagnato presso la camera di sicurezza del Comando Compagnia in attesa di direttissima.

Il giovane, al quale è stata ritirata la patente perché era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato inoltre sanzionato per aver violato le disposizioni in materia di contenimento epidemiologico.