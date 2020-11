Arezzo, le notizie di oggi: 21 Novembre

La provincia di Arezzo ha finalmente un albergo Covid: 21 le camere a disposizione

La ricerca di un albergo Covid, condotta dalla Asl Tse, ha prodotto un primo risultato nella provincia di Arezzo.

E’ stato quindi individuato un albergo con 21 camere disponibili che già da oggi sono utilizzabili.Continua a leggere



Ricordiamo che hanno accesso all’ospitalità e ai servizi degli alberghi sanitari persone con positività accertata per Covid-19; asintomatici o pauci sintomatici in condizione clinica compatibile con la permanenza a domicilio e con requisiti socio abitativi non idonei al mantenimento in sicurezza del necessario isolamento.

All’interno della Asl Tse ci sono quindi, adesso, oltre alla nuova struttura nella provincia di Arezzo, 2 strutture nella provincia di Siena con 21 camere complessive e 2 in provincia di Grosseto con 87 camere complessive.

(Nota di servizio per le redazioni: non abbiamo autorizzazione da parte del gestore a rendere noto nè il nome nè il comune di ubicazione dell’hotel)

Investita sulle strisce pedonali, grave 78enne

Incidente stradale, attorno alle 17, a Sansepolcro.

Una donna di 78 anni, residente nella città, è stata investita sulle strisce pedonali in via Lorena ed ha riportato vari traumi.

In codice rosso è stata quindi trasportata all’ospedale di Sansepolcro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, per gli accertamenti, i Carabinieri.

Virus, il bollettino: + 114 nuovi casi nella provincia di Arezzo,54 nel comune. Muore 64enne

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 novembre alle ore 14 del 21 novembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 240 unità, di cui 114 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.580 tamponi.Continua a leggere

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo ( i comuni con zero nuovi contagi non sono indicati)

Denunciati tre minorenni e un maggiorenne per il pestaggio di un 17enne

Contrasti tra gruppi giovanili del circondario, vecchi dissapori a causa di uno sguardo “di sfida” passeggiando per le vie del centro storico di Bibbiena.

Tanto è bastato ad incassare un pugno in volto ad un 15enne casentinese.Continua a leggere

L’attività di indagine conclusa brevemente grazie alla perizia degli inquirenti e alla conoscenza del territorio, dei luoghi, delle persone, vinte molte “resistenze” a rendere dichiarazioni ma permane qualche “chiaroscuro” cui dare risoluzione – un 15enne, un 16enne, un 17enne, e un 18enne, tutti del territorio, qualcuno con qualche piccolo precedente, studenti, qualcuno in cerca di lavoro. Sono stati denunciati, a piede libero, all’autorità giudiziaria minorile ed ordinaria, per il reato di lesioni aggravate, delitto ricompreso in quelli contro la vita e l’incolumità individuale, per i quali le pene vanno dalla reclusione alla multa.

Il 17 ottobre, il 17enne, trovandosi a cena in un locale del centro di Bibbiena, usciva da quest’ultimo casualmente per salutare alcuni amici e ad un tratto, si ritrovava davanti il quindicenne autore della prima aggressione ai danni dell’amico e autore delle minacce al suo indirizzo. L’ha invitato a seguirlo e al netto rifiuto del 17enne, gli ha sferrato un pugno in volto facendolo cadere. Il giovane rientrava nel locale per asciugarsi il volto dal sangue e nel ritornare all’esterno, si ritrovava il “branco” pronto ad agire.

L’aggressore, quindicenne, non aveva “gradito” l’intromissione e la vicenda, apparentemente conclusasi quella sera con un pugno per il primo e un diverbio con il secondo, ha avuto eco sui social network, con frecciatine e provocazioni di vario genere. Dalle frecciatine si è passati alle minacce vere e proprie. Il quindicenne autore dell’aggressione al coetaneo, ha pesantemente minacciato il 17enne che aveva preso le difese dell’amico e il suo gruppo, promettendogli una spedizione punitiva.

Maltempo: danni e disagi, ramo colpisce auto

Il maltempo caratterizzato da forti ed improvvise raffiche di vento ha, fortunatamente, causato disagi e danni contenuti, ma numerose sono state le chiamate alle centrali operative dei Carabinieri per richieste di intervento in varie zone della provincia.Continua a leggere

Numerosi gli interventi nel pomeriggio da parte di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizie locali: a, un uomo ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per il ramo di un albero che spezzandosi era caduto sulla sua autovettura mentre lui si trovava all’interno.

Sul posto, la pattuglia della locale Stazione ha potuto accertare che il ramo, staccatosi da un albero di un appezzamento di terreno privato, si era abbattuto sull’auto provocandone la rottura del parabrezza senza per fortuna ulteriori conseguenze per il conducente.

I proprietari del terreno e dell’auto, preso atto della situazione, si sono poi accordati per un rimborso del danno causato.

In località Pulicciano di Castelfranco Pian di Scò un albero si è abbattuto sui cavi di una linea elettrica.

Sul posto la polizia municipale che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area sino alla risoluzione della problematica da parte dei tecnici della compagnia elettrica.

Sempre nel primo pomeriggio, una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Bibbiena nel transitare in via di Marena si imbatteva in un grosso albero che si era abbattuto al suolo intralciando la carreggiata stradale: i militari, quindi, dopo aver richiesto tramite centrale operativa l’intervento dei Vigili del Fuoco, si adoperavano insieme ad una pattuglia della polizia locale per assicurare la sicurezza agli automobilisti in transito.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare la sede stradale consentendo, in poco meno di un’ora, il ripristino della normale circolazione.

Poco dopo, un altro grosso albero si è abbattuto sulla SR 71 in località Partina del comune di Bibbiena, nella carreggiata con direzione di marcia Badia Prataglia – Bibbiena. Ricevuta la segnalazione da parte di un automobilista in transito, la centrale operativa dei Carabinieri di Bibbiena ha immediatamente inviato sul posto la pattuglia della locale Stazione che ha provveduto, anche in questo caso insieme ad una pattuglia della polizia locale, a garantire sicurezza agli utenti della strada in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco il cui tempestivo intervento ha poi consentito il ripristino della normale viabilità.