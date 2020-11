Arezzo, le notizie di oggi: 11 Novembre

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report

Provincia Giovedì 05/11/20 Venerdì 06/11/20 Sabato 07/11/20 Domenica 08/11/20 Lunedì 09/11/20 Martedi 10/11/20 Mercoledì 11/11/20 Arezzo 173 213 265 172 211 159 199

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi casi Anghiari 0 Arezzo 76 Bibbiena 4 Badia Tedalda 0 Bucine 5 Capolona 3 Caprese Michelangelo 0 Castel Focognano 3 Castel San Niccolò 1 Castelfranco Piandiscò 3 Castiglion Fibocchi 1 Castiglion Fiorentino 14 Cavriglia 5 Chitignano 0 Chiusi Della Verna 0 Civitella In Val Di Chiana 3 Cortona 15 Foiano Della Chiana 0 Laterina Pergine Valdarno 7 Loro Ciuffenna 0 Lucignano 2 Marciano Della Chiana 3 Monte San Savino 5 Montemignaio 0 Monterchi 0 Montevarchi 17 Ortignano Raggiolo 0 Pieve Santo Stefano 0 Poppi 9 Pratovecchio Stia 5 San Giovanni Valdarno 13 Sansepolcro 2 Sestino 0 Subbiano 1 Talla 0 Terranuova Bracciolini 2



Ricoveri

Posti Letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 120 Terapia Intensiva San Donato Arezzo 24

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1456 Provincia di Siena 1320 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 4316 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 3967 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4838

Persone Guarite Provincia di Arezzo 37

Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo Il totale è pari a 3 di cui 1 donna di 88 anni e 1 uomo di 54 ai quali si aggiunge 1 uomo di 80 anni deceduto il 10 novembre.

Troppo rumore e polveri, sequestrato il crossodromo di Ponte alla Chiassa

I Carabinieri Forestali del Gruppo ambiente della Procura di Arezzo insieme ai colleghi della Stazione Aretina, a seguito di una articolata indagine coordinata dal Pubblico Ministero dr.ssa Angella Masiello, hanno eseguito una ordinanza di sequestro preventivo del crossdromo in gestione ad una nota Associazione Polisportiva Stella Azzurra all’interno del quale venivano organizzate attività amatoriali e competizioni sportive motociclistiche di rilevanza nazionale ed internazionale.Continua a leggere

L’indagine, partita dopo numerosi esposti presentati da un comitato di cittadini residenti nella zona, ha accertato la sussistenza di tre ipotesi di reato che vanno dall’abuso edilizio, al cambio di destinazione d’uso del suolo fino al disturbo della quiete pubblica.

L’impianto, costituito da una pista lunga 1100 metri e larga 34 metri realizzata nel 1992, è stato gestito e regolarmente manutenuto per anni, secondo gli inquirenti, con una autorizzazione illegittima, in quanto rilasciata in via meramente ‘’provvisoria’’ e peraltro per un’area a destinazione agricola, che in quanto tale non poteva, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, ospitare un impianto sportivo.

Ma l’aspetto forse maggiormente percepito dalla popolazione locale verte sulle emissioni moleste che dal circuito motoristico si diffondevano nell’area; in particolare rumori e polveri che nel corso del tempo e secondo le numerose testimonianze raccolte dai Carabinieri Forestali, hanno inciso negativamente sulla qualità della vita, sulla qualità del riposo e sulla libertà di godimento di beni e servizi ed in alcuni casi degli immobili presenti nella zona, che avrebbero subito anche dei pesanti deprezzamenti.

La vicenda, nel caso di specie, costituisce anche un importante precedente dal punto di vista giuridico in quanto il sequestro è giunto dopo una iniziale ordinanza di rigetto da parte del Tribunale di Arezzo che è stata poi annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza nr. 994 del 17.07.2020, nella quale vengono sanciti dei principi di carattere generale destinati a costituire un importante contributo per la giurisprudenza ambientale.

Pertanto il Tribunale di Arezzo, recepite le indicazioni della Suprema Corte, ha disposto una ordinanza di sequestro preventivo, con la quale sono state avallate le ipotesi di reato prospettate dall’accusa e nella quale, in particolare, si è sancita in via incidentale la illegittimità del titolo autorizzativo del 1992 , proprio perché emesso in contrasto totale con gli strumenti urbanistici all’epoca vigenti e, in particolare, con la disciplina del piano regolatore generale afferente gli interventi edilizi su fondi rustici.

l’attività di indagine si è avvalsa, oltre che del complesso lavoro svolto dai Carabinieri Forestali, anche del prezioso contributo fornito dai cittadini residenti nella zona limitrofa all’impianto, i quali non solo hanno rilasciato dichiarazioni con le quali hanno confermato i loro disagi e la loro scadente qualità della vita, ma hanno anche fatto affluire numerosi video attestanti i fortissimi rumori promananti dal circuito motoristico; peraltro nel recente passato molti residenti avevano già sottoscritto una petizione rivolta alle autorità comunali per chiedere la predisposizione di barriere antirumore e l’istallazione di un impianto di irrigazione per l’abbattimento delle polveri, senza esito positivo.