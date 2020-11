Arezzo, le notizie di oggi: 5 Novembre

Scontro frontale tra auto, ferita 79enne

Incidente questa mattina alle ore 11 lungo la Statale provinciale 18 nei pressi di Civitella in Valdichiana, sono rimaste coinvolte due autoe due persone.

Una, donna di 79 anni del Valdarno, ha riportato vari traumi, ed è stata trasportata da Pegaso1 all’ospedale di Careggi.

Sul posto, auto infermierizzata ed ambulanza, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Badia al Pino.

Arezzo, nove intossicati da funghi, 50 nella Asl Toscana sud est, “fate controllare ciò che raccogliete”

In relazione all’aumento di casi di intossicazione da funghi dell’ultima settimana, l’Ispettorato micologico della Asl Toscana sud est ribadisce l’importanza di fare affidamento al servizio di sportello micologico che ogni anno, in questo periodo, l’Azienda mette a disposizione dei cittadini che raccolgono funghi.

Sono 50 (9 in provincia di Arezzo, 11 in provincia di Grosseto, 30 in provincia di Siena) le persone intossicate nel territorio della Sud est ed il trend è in aumento.

Il monito diventa ancora più sentito in merito alla specie di funghi che al momento nella nostra macchia hanno preso il posto di porcini e ovoli, più facilmente individuabili e pregiati.

I funghi che nascono in questo periodo invece sono molto meno conosciuti ai più e potrebbero mettere in difficoltà i cercatori, rischiando di raccogliere funghi potenzialmente pericolosi per la salute. Il servizio gratuito degli sportelli micologici, distribuiti su tutto il territorio della nostra azienda e attivi fino al 4 dicembre 2020, rilascia un giudizio di commestibilità sui funghi raccolti, e vi si accede previo appuntamento telefonico, come riportato nel sito della Sud Est, alla pagina https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/ispettorato-micologico/sportello-micologico. L’Ispettorato micologico, struttura del Dipartimento di Prevenzione, è composto da tecnici della prevenzione con qualifica di micologo del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie della riabilitazione e della Prevenzione, che in caso di accesso al Pronto soccorso per intossicazione, collaborano con i sanitari cercando di risalire dai sintomi alla specie responsabile dell’avvelenamento in modo che il medico possa velocemente applicare l’idonea terapia prevista. Il ricorso alle cure mediche avviene in particolare quando funghi commestibili, come i porcini (Boletus edulis e relativo gruppo), vengono consumati in abbondanza o in cattivo stato di conservazione (ammuffiti o con presenza di larve); quindi si raccomanda ancora una volta di consumarli solo quando sono in perfette condizioni, cuocerli bene e non mangiarne in quantità eccessive o a pasti ravvicinati. E’ infine sempre consigliato di non somministrali mai a persone affette da patologie a carico del sistema digerente, donne in stato di gravidanza, ai bambini e anziani. I casi di avvelenamento sono provocati da specie tossiche spesso scambiate per altre commestibili, tra queste il prataiolo tossico (Agaricus xanthoderma), il fungo dell’olivo (Omphalotus olearius), il falso ordinale (Entoloma sinuatum), il fungo bianco (Clitocybe rivulosa), l’Amanita pantherina, mazze di tamburo tossiche (Macrolepiota venerata), fino alla potenzialmente mortale Amanita phalloides. Si raccomanda di evitare qualsiasi consumazione di funghi non conosciuti o che presentano caratteristiche diverse dal consueto aspetto, nel colore e nell’odore, e di non affidarsi a presunti esperti. Per ogni dubbio, i micologi sono disponibili a indicare anche modalità appropriate di preparazione e cottura dei funghi raccolti.

Minacce, due persone denunciate dai carabinieri di Sansepolcro

Un italiano sessantunenne, già noto alle forze di polizia per i numerosi precedenti, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Sansepolcro per aver minacciato con una pinza da camino il proprio vicino.



I due erano da tempo in lite per questioni riguardanti due fondi agricoli attigui; nell’ultimo battibecco hanno discusso pesantemente, sino al punto che alcuni vicini allarmati dalle grida hanno contattato il 112, sul posto i militari hanno riportato alla calma il minacciante e a seguito di perquisizione hanno poi rivenuto l’arnese da camino. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata.

Il secondo episodio riguarda, invece, un cinquantenne di nazionalità romena e residente a Sansepolcro, che è stato denunciato a piede libero sempre dai Carabinieri del comando Stazione di Sansepolcro per avere ripetutamente minacciato di morte tramite il telefono un proprio connazionale, nuovo compagno della sua ex fidanzata.

Le minacce sarebbero dunque scaturite da questioni di carattere sentimentale, in quanto l’uomo non avrebbe accettato che la propria ex compagna si stesse frequentando con un’altra persona.

Anche lui dovrà rispondere del reato di minaccia aggravata.

Caso Guerrina Piscaglia, il marito Mirco chiede un maxi risarcimento di un milione di euro alla Diocesi di Arezzo

Il prete di origini congolesi Gratien Alabi, detto Graziano, è stato condannato a 25 anni per omicidio volontario e soppressione di cadavere.

L’Ordine dei Premostratensi, di cui faceva parte Graziano, con un provvedimento gli ha tolto tutti gli incarichi.

Il procedimento per ridurre padre Alabi allo stato laicale si è concluso a settembre.



Secondo quanto ricostruito durante il processo il sacerdote, che si continua a professare innocente, aveva una relazione con la donna.

Secondo quanto ricostruito durante il processo il sacerdote, che si continua a professare innocente, aveva una relazione con la donna. E l'avrebbe uccisa perché Guerrina gli aveva chiesto insistentemente di svelare a tutti la loro relazione. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino il marito di Guerrina Piscaglia, Mirco Alessandrini, ha chiesto alla Diocesi di Arezzo un risarcimento che si aggirerebbe intorno al milione di euro.

“Anche se il dolore per la perdita di mia moglie, di una madre, di una sorella, non può essere quantificato”, le parole dei familiari.

La 50enne era scomparsa senza lasciare tracce il primo maggio 2014 a Ca’ Raffaello, provincia di Arezzo.

Dopo i tre gradi di giudizio si è giunti alla conclusione che il sacerdote ha commesso il delitto quando era “nell’esercizio delle sue funzioni”. I legali del marito di Guerrina, Nicola Detti e Francesca Faggiotto, stanno preparando la richiesta di risarcimento alla Diocesi ed entro dicembre dovrebbe essere pronta.

Il marito di Guerrina e suo figlio vivono nella casa dei nonni in condizioni economiche difficili e nessuno li ha aiutati in questi anni.

