Arezzo, le notizie di oggi: 2 Novembre

Regione, Giani: al via la “polizia regionale” sono 500 tracciatori, 100 ad Arezzo

I nuovi assunti si insedieranno a cominciare da giovedì nelle tre centrali individuate nei poli fieristici di Firenze (Fortezza da Basso), Carrara e Arezzo, che faranno capo alle Asl delle tre Aree vaste (Centro, Nord Ovest, Sud Est).

I tracciatori sono un piccolo nucleo di persone addette ai controlli necessari per vedere se sul territorio le ordinanze per il contenimento del virus vengono rispettate .



Un organismo agile, che sollevi il presidente dalla necessità di ricorrere a forze di altri enti, dai vigili urbani alle forze dell'ordine, una sorta di "polizia regionale" che metta in grado in modo veloce di avere i dati sull'osservanza delle regole anti-covid. I tracciatori, saranno operativi da giovedì 5 novembre (7 giorni su 7, dalle 8 alle 20), dopo la giornata di formazione prevista mercoledì prossimo, 4 novembre.

Si tratta di medici, infermieri, tecnici sanitari e studenti dell’ultimo anno di medicina e scienze infermieristiche, assunti da una graduatoria del Dipartimento nazionale di Protezione civile, così suddivisi: 250 unità a Firenze, 150 a Carrara e 100 ad Arezzo.

Si occuperanno anche della sorveglianza sanitaria di coloro che si trovano in isolamento fiduciario e, quindi, bisognosi di essere periodicamente monitorati sul loro stato di salute.

Virus, il bollettino: + 217 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 24 in città

La situazione dalle ore 14 del giorno 1 novembre alle ore 14 del giorno 2 novembre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 217 nuovi casi.

Vi sono inoltre ad Arezzo 42 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Comune di sorveglianza Anghiari:

1. Donna di 86 anni struttura residenziale

Comune di sorveglianza Arezzo:

2. Bambina di 2 anni isolamento domiciliare

3. Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

4. Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

5. Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

6. Donna di 35 anni isolamento domiciliare, sintomatico

7. Uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

8. Donna di 50 anni isolamento domiciliare, sintomatico

9. Donna di 53 anni isolamento domiciliare



10. Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

11. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

12. Donna di 85 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

13. Bambina di 3 anni isolamento domiciliare

14. Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

15. Uomo di 28 anni isolamento domiciliare

16. Donna di 31 anni isolamento domiciliare

17. Donna di 43 anni isolamento domiciliare

18. Uomo di 69 anni isolamento domiciliare, sintomatico

19. Uomo di 78 anni isolamento domiciliare

20. Donna di 80 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

21. Uomo di 57 anni Ricovero In Ospedale

22. Donna di 87 anni Ricovero In Ospedale

23. Uomo di 79 anni Ricovero In Ospedale

24. Uomo di 92 anni Ricovero In Ospedale, asintomatico

25. Uomo di 51 anni struttura residenziale

26. Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare

27. Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

28. Donna di 45 anni isolamento domiciliare, asintomatico

29. Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

30. Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

31. Donna di 30 anni isolamento domiciliare, asintomatico

32. Donna di 42 anni isolamento domiciliare, asintomatico

33. Donna di 43 anni isolamento domiciliare, sintomatico

34. Donna di 61 anni isolamento domiciliare

35. Uomo di 32 anni struttura residenziale

36. Donna di 56 anni struttura residenziale Comune di sorveglianza Bucine:

37. Bambino di 1 anno isolamento domiciliare

38. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

39. Donna di 53 anni isolamento domiciliare, sintomatico

40. Donna di 55 anni isolamento domiciliare

41. Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

42. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

43. Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

44. Uomo di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

45. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

46. Donna di 60 anni isolamento domiciliare

47. Donna di 60 anni isolamento domiciliare

48. Donna di 76 anni isolamento domiciliare

49. Donna di 78 anni Ricovero In Ospedale Comune di sorveglianza Capolona:

50. Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Castel Focognano:

51. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

52. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

53. Uomo di 28 anni isolamento domiciliare

54. Donna di 53 anni isolamento domiciliare

55. Uomo di 55 anni isolamento domiciliare

56. Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare

57. Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare

58. Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare

59. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

60. Uomo di 37 anni isolamento domiciliare

61. Donna di 50 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

62. Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

63. Donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

64. Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

65. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

66. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

67. Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

68. Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Cavriglia:

69. Bambino di 2 anni isolamento domiciliare

70. Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

71. Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

72. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

73. Donna di 68 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

74. Donna di 69 anni isolamento domiciliare

75. Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

76. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

77. Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, sintomatico

78. Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

79. Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

80. Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

81. Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

82. Donna di 53 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Chitignano:

83. Uomo di 37 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

84. Donna di 45 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Cortona:

85. Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

86. Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

87. Donna di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

88. Uomo di 36 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

89. Uomo di 69 anni isolamento domiciliare

90. Uomo di 41 anni isolamento domiciliare, asintomatico

91. Donna di 61 anni isolamento domiciliare

92. Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

93. Donna di 65 anni isolamento domiciliare

94. Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

95. Donna di 68 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

96. Donna di 70 anni isolamento domiciliare

97. Uomo di 75 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno:

98. Donna di 38 anni isolamento domiciliare

99. Donna di 73 anni isolamento domiciliare

100. Uomo di 80 anni isolamento domiciliare

101. Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

102. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

103. Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

104. Uomo di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

105. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

106. Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

107. Donna di 50 anni isolamento domiciliare

108. Donna di 63 anni isolamento domiciliare

109. Donna di 65 anni isolamento domiciliare

110. Uomo di 68 anni isolamento domiciliare

111. Donna di 76 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna:

112. Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

113. Donna di 43 anni isolamento domiciliare

114. Donna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

115. Donna di 78 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

116. Donna di 88 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

117. Bambino di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

118. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare

119. Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

120. Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

121. Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

122. Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

123. Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

124. Donna di 26 anni isolamento domiciliare

125. Uomo di 29 anni isolamento domiciliare

126. Donna di 45 anni isolamento domiciliare

127. Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

128. Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

129. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

130. Uomo di 75 anni isolamento domiciliare

131. Donna di 89 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Lucignano:

132. Donna di 25 anni isolamento domiciliare

133. Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

134. Donna di 62 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

135. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

136. Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

137. Uomo di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

138. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

139. Donna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Monte San Savino:

140. Donna di 31 anni isolamento domiciliare

141. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

142. Donna di 66 anni isolamento domiciliare

143. Donna di 69 anni isolamento domiciliare

144. Uomo di 92 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Montevarchi:

145. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

146. Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

147. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

148. Donna di 47 anni isolamento domiciliare

149. Donna di 50 anni isolamento domiciliare

150. Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

151. Donna di 54 anni isolamento domiciliare

152. Donna di 54 anni isolamento domiciliare

153. Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

154. Bambino di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

155. Bambino di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

156. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

157. Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare

158. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

159. Donna di 20 anni isolamento domiciliare, sintomatico

160. Donna di 23 anni isolamento domiciliare

161. Donna di 24 anni isolamento domiciliare

162. Donna di 25 anni isolamento domiciliare

163. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

164. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

165. Donna di 35 anni isolamento domiciliare

166. Donna di 51 anni isolamento domiciliare

167. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

168. Uomo di 60 anni isolamento domiciliare

169. Donna di 64 anni isolamento domiciliare

170. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

171. Donna di 79 anni isolamento domiciliare

172. Donna di 84 anni isolamento domiciliare

173. Donna di 93 anni Ricovero Extra-Usl

174. Donna di 80 anni Ricovero In Ospedale Comune di sorveglianza Ortignano Raggiolo:

175. Donna di 65 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

176. Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, sintomatico

177. Bambina di 6 anni isolamento domiciliare

178. Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

179. Uomo di 41 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

180. Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

181. Uomo di 27 anni isolamento domiciliare

182. Donna di 28 anni isolamento domiciliare

183. Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

184. Uomo di 35 anni isolamento domiciliare

185. Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

186. Donna di 59 anni isolamento domiciliare

187. Donna di 74 anni isolamento domiciliare

188. Donna di 74 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

189. Bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

190. Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

191. Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

192. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

193. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare

194. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

195. Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

196. Donna di 29 anni isolamento domiciliare

197. Donna di 49 anni isolamento domiciliare

198. Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

199. Uomo di 60 anni isolamento domiciliare

200. Uomo di 63 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Sansepolcro:

201. Bambino di 2 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

202. Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Stia:

203. Uomo di 57 anni struttura residenziale Comune di sorveglianza Subbiano:

204. Donna di 39 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

205. Ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

206. Donna di 28 anni isolamento domiciliare

207. Donna di 44 anni isolamento domiciliare

208. Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

209. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

210. Uomo di 88 anni isolamento domiciliare

211. Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

212. Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

213. Donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

214. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

215. Donna di 85 anni Ricovero In Ospedale

216. Donna di 79 anni Ricovero In Ospedale

217. Uomo di 50 anni struttura residenziale PROVINCIA DI EXTRA ASL :

Donna di 28 anni isolamento domiciliare

Uomo di 59 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Bambina di 5 anni Trasferimento Verso Altro Territorio Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti

ha evidenziato, per il momento, 129 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

I positivi in carico sono 2853 a domicilio 34 presso strutture di cure intermedie e 34 presso l’albergo sanitario.

Ci sono 100 ricoverati presso la Degenza Covid e 21 in Terapia intensiva Covid dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.768 tamponi.

Mercato clandestino di pezzi di ricambio a processo in 18

Chiusa l'indagine sullo stabilimento del Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, che raccoglieva auto di lusso radiate dal P.R.A. grazie a false documentazioni di esportazione, che venivano smontate per rivendere i pezzi on line. Una vera e propria "centrale industriale" del tutto abusiva, che si serviva di agenzie e concessionarie compiacenti per alimentare il mercato clandestino dei pezzi di ricambio.



Chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone.

Chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone. Riciclaggio , ricettazione, falsità ideologica, esercizio abusivo della professione meccatronica, gestione illecita di rifiuti sono i reati a vario titolo contestati. L'indagine dei Carabinieri Forestali di Arezzo diretta dal Pubblico Ministero Angela Masiello che ha smantellato un sodalizio organizzato da tempo nella valle del Casentino da un gruppo familiare proveniente dall'est Europa che, seppur privo di qualsiasi titolo, aveva allestito un centro industriale che operava alla luce del sole l'attività apparentemente all'avanguardia di smontaggio di auto fuori uso per la rivendita di pezzi di ricambio. Tutto era nato nel dicembre 2018 dalla verifica dell'atto finale del ciclo produttivo, cioè a dire dal controllo dei Forestali della gestione dei rifiuti inevitabilmente prodotti dall'impresa, attiva in un capannone della ex Mabo del Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna. Constatato che non c'era alcuna autorizzazione non solo a gestire rifiuti, ma nemmeno per la stessa apertura dello stabilimento, la Procura ha delegato ai Carabinieri Forestali di investigare da dove provenissero le macchine e quale fosse la destinazione dei pezzi smontati. E' stato quindi possibile accertare che le macchine smantellate, tutte di norma dei segmenti medio alti delle rispettive marche, risultavano radiate dal Pubblico Registro Automobilistico in base a certificati di esportazione all'estero che venivano presentati allo sportello della Motorizzazione opportunamente falsificati nel contenuto e nelle firme dei proprietari, con la complicità di agenzie e di una concessionaria automobilistica di zona, senza che i mezzi avessero invece mai lasciato il territorio nazionale. Complessivamente sono state ipotizzate le responsabilità penali di 18 persone, quattro cittadini rumeni residenti tra Poppi e Bibbiena (un quinto soggetto deferito inizialmente, padre di due responsabili dello stabilimento, nel frattempo è deceduto), in concorso con altri tre stranieri e undici connazionali titolari di due agenzie, un'autoscuola e una concessionaria automobilistica. I pezzi derivanti dalle demolizioni venivano messi in vendita via internet alimentando il mercato clandestino dei ricambi d'auto, privi di qualsiasi tracciabilità e garanzia di sicurezza, ovviamente nel regime di totale evasione di qualsiasi onere fiscale e senza che vi fosse nello stabilimento alcun rapporto di lavoro regolare.

Incassano assegni non dovuti scoperti dalla Gdf

I Finanzieri della Tenenza di Poppi hanno condotto, negli ultimi mesi, un "piano coordinato di monitoraggio e controllo, volto al contrasto degli indebiti accessi a prestazioni assistenziali", che ha interessato tutti i comuni del Casentino, con il duplice obiettivo di tutelare, da una parte, gli interessi dello Stato, a salvaguardia della spesa pubblica, e dall'altra coloro che hanno concretamente bisogno delle misure di assistenza.