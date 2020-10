Arezzo, le notizie di oggi: 22 Ottobre

Truffatori “pendolari”, dal Lazio al Casentino, intercettati e denunciati dai carabinieri

Avevano scelto il Casentino, Bibbiena e Poppi per commettere truffe con la tecnica del “resto”.

Ma si sono trovati davanti un barista “sveglio” e due equipaggi dei Carabinieri della Compagnia di Bibbiena che li hanno praticamente “chiusi” in viale Europa a Poppi.Continua a leggere



Nel pomeriggio di ieri 22 ottobre 2020, due uomini di origini rumena, di 26 e 28 anni, che già in passato si erano resi protagonisti di analoghi episodi, dal litorale laziale si sono spostati nella vallata casentinese a bordo di un’autovettura con targa francese che certamente avrebbe ostacolato la loro identificazione a crimine compiuto. Nel pomeriggio di ieri 22 ottobre 2020, due uomini di origini rumena, di 26 e 28 anni, che già in passato si erano resi protagonisti di analoghi episodi, dal litorale laziale si sono spostati nella vallata casentinese a bordo di un’autovettura con targa francese che certamente avrebbe ostacolato la loro identificazione a crimine compiuto. Hanno individuato un bar di Bibbiena, hanno consumato all’interno di esso e al momento di pagare hanno presentato banconote di valore superiore alla consumazione.

Attendendo il resto, hanno messo in essere una serie di stratagemmi con l’intento di confondere il titolare che, “esperto” del mestiere, ha immediatamente compreso le cattive intenzioni dei due malfattori.

Ha quindi allertato il 112 e fornito ai Carabinieri un’esaustiva descrizione dei due uomini i quali, non paghi, letteralmente è il caso di dire, del tentativo di truffa a Bibbiena, si sono diretti a Poppi per individuare un nuovo obiettivo da colpire. In viale Europa i Carabinieri della Stazione di Poppi con l’ausilio dei colleghi di Strada in Casentino intercettavano la Citroen francese, identificando a bordo di essa non due cittadini d’oltralpe ma i due rumeni. Immediato l’esito degli accertamenti sul loro conto: già in passato avevano commesso simili azioni e di fatto, in Casentino, erano senza dubbio gli autori del tentativo di truffa ai danni del bar.

A loro carico una denuncia per tentata truffa in concorso e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal comune di Bibbiena. Consiglio Comunale 22 ottobre 2020:le commissioni consiliari L’ultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale era l’elezione dei presidenti di commissione. Sono sette le commissioni consiliari ordinarie, svolgono funzioni istruttorie, referenti e di controllo.Continua a leggere

Il loro esame delle proposte di delibera è propedeutico a quello successivo dell’assemblea. Il loro esame delle proposte di delibera è propedeutico a quello successivo dell’assemblea. I nuovi presidenti:

Commissione I assetto del territorio, ambiente, qualità urbana Simon Pietro Palazzo (Ora Ghinelli).

Commissione II bilancio, finanze, tributi, partecipazioni, sviluppo economico, attività produttive Egiziano Andreani (Lega Nord).

Commissione III patrimonio, provveditorato, servizi tecnologici, lavori pubblici, traffico, trasporti, infrastrutture Roberto Severi (Fratelli d’Italia).

Commissione IV integrazione, cultura, turismo, politiche comunitarie e cooperazione decentrata, partecipazione e decentramento Ilaria Pugi (Ora Ghinelli)

Commissione V organizzazione, personale, affari generali, politiche per la sicurezza, polizia municipale Jacopo Apa (Forza Italia).

Commissione VI scuola, sanità, politiche sociali, tempi, diritti, pari opportunità, politiche giovanili, sport Fabrizio Ferrari (Lega Nord).

Commissione VII controllo e garanzia, per prassi consolidata l’unica che prevede un presidente appartenente all’opposizione. Eletto Marco Donati (Scelgo Arezzo).

Consiglio Comunale 22 ottobre 2020: il sindaco Alessandro Ghinelli presenta la Giunta

Presentata dal sindaco Alessandro Ghinelli la giunta che lo affiancherà nel corso del mandato amministrativo, ufficialmente iniziato con l’insediamento del Consiglio Comunale.Continua a leggere



Restano in capo al sindaco le seguenti deleghe: cultura, polizia municipale, Giostra del Saracino, affari istituzionali, affari legali, stampa e informazione. Restano in capo al sindaco le seguenti deleghe: cultura, polizia municipale, Giostra del Saracino, affari istituzionali, affari legali, stampa e informazione. Lucia Tanti, vicesindaco e assessore, sono conferite le deleghe nelle seguenti materie: politiche sociali e sanitarie, famiglia, scuola. Simone Chierici: attività produttive, comparto orafo, turismo e grandi eventi, società partecipate, fiera antiquaria. Alessandro Casi: opere pubbliche, manutenzione, decoro urbano, politica delle frazioni e delle periferie, mobilità e traffico. Monica Manneschi: innovazione tecnologica, semplificazione burocratica, politiche della casa.

Giovanna Carlettini: personale, immigrazione e politiche di integrazione, pari opportunità, politiche per la tutela e la difesa degli animali, rapporti con il Consiglio Comunale.

Francesca Lucherini: urbanistica, edilizia, opere di urbanizzazione, politiche per il paesaggio.

Federico Scapecchi: sport, politiche giovanili.

Marco Sacchetti: interventi strategici, ambiente, protezione civile, ciclo dei rifiuti, ciclo delle acque.Alberto Merelli: finanze, bilancio, tributi, provveditorato e patrimonio, rapporti con l’università, finanziamenti UE.

Luca Stella è stato eletto all’unanimità presidente del Consiglio Comunale con 33 voti

Proposto per la maggioranza da Jacopo Apa, ha ricevuto apprezzamento e sostegno anche dai gruppi di opposizione Pd, Scelgo Arezzo, Arezzo in Comune e Movimento 5 Stelle.

Sessantatre anni il prossimo 26 dicembre, è nato in Svizzera a Corzoneso, nel Canton Ticino.

Libero professionista, è al suo quarto mandato come consigliere comunale essendo stato eletto per la prima volta nel 2006. Continua a leggere



Nell’ultima tornata amministrativa è stato eletto nelle liste di Fratelli d’Italia.

Nella scorsa consiliatura ha ricoperto la carica di presidente della seconda commissione consiliare. Nell’ultima tornata amministrativa è stato eletto nelle liste di Fratelli d’Italia.Nella scorsa consiliatura ha ricoperto la carica di presidente della seconda commissione consiliare. Dopo avere ricevuto dal consigliere anziano Alessandro Caneschi il campanellino con cui in questi anni scandirà i tempi delle sedute, Stella ha voluto rimarcare come “la carica istituzionale che mi accingo a ricoprire è a garanzia dei consiglieri comunali e della politica nella sua forma più alta. La assumo con entusiasmo, rispetto delle istituzioni e delle persone, onestà intellettuale, in nome del valore della centralità dell’aula e della rappresentanza popolare e anche per colmare le distanze che a seguito dell’abolizione delle circoscrizioni si sono create tra il ‘palazzo’ e le periferie. Rivolgo un saluto ai miei predecessori e auspico che questo Consiglio Comunale sia strumento di crescita sociale e culturale di questa città. Buon lavoro a tutti”.

L’ufficio di presidenza è composto anche dai due vicepresidenti Carla Borri

(eletta nelle liste della Lega Nord) e Andrea Gallorini (eletto nelle liste del Pd).

Monterchi: ruba castagne, scoperto e denunciato dai Carabinieri

Un cittadino albanese di circa 30 anni, ma residente nel Comune di Sansepolcro, con precedenti penali e di polizia è stato denunciato da parte dei Carabinieri dei Comandi Stazione di Monterchi e Anghiari, per essere stato sorpreso mentre occultava all’interno della propria autovettura 80 chili di castagne sottratte in un’area boschiva nel comune di Monterchi. Continua a leggere



I militari delle due Stazioni nel pomeriggio di martedì scorso, sono stati allertati dalla presenza di un’autovettura, parcheggiata nei pressi di un’area boschiva, certamente non in uso ai proprietari del fondo. I militari delle due Stazioni nel pomeriggio di martedì scorso, sono stati allertati dalla presenza di un’autovettura, parcheggiata nei pressi di un’area boschiva, certamente non in uso ai proprietari del fondo. Dopo alcuni minuti in posizione defilata, scorgevano un volto noto che si aggira con fare sospetto e con dei sacchi che posiziona in maniera circospetta all’interno dell’auto.

L’uomo viene colto di sorpresa, fermato e perquisito, i militari trovano all’interno del portabagagli e dell’abitacolo il bottino appena trafugato, 80 kg di castagne di pregiata qualità, per un valore superiore ai 2000 euro.

Accompagnato in caserma per le formalità di rito, il trentenne è poi deferito in stato di libertà per furto aggravato.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata con massima soddisfazione agli aventi diritto.

in aggiornamento