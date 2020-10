Riflessioni sulle cause del cancro

Scrivo un post per una riflessione su un argomento delicato, che purtroppo coinvolge un crescente numero di persone ad ogni età.

Mi sto chiedendo come medico con 41 anni di attività professionale: nel controllo e nella gestione del cancro c’è qualcosa di sbagliato o abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare tutto ?

Le prime tre cause di cancro sono comportamenti individuali

La chemioterapia degli attuali protocolli è l’unica via terapeutica oppure occorre aprire l’orizzonte terapeutico a nuove scelte? Sono domande aperte nella scienza medica.

In questi mesi ho frequentato Istituti Ocologici, Ospedali, Polimbulatori, dove ho verificato la presenza davvero impressionante di malati oncologici, incontrati in queste strutture sanitarie. Il mondo della ricerca oncologica è attualmente dominato da grandi interrogativi legati alle evidenze della inadeguatezza dell’attuale approccio nel controllo e nella cura del cancro.

Da oltre un secolo si è ritenuto che la primo passo per la formazione di un tumore sia la cellula. Oggi la ricerca scientifica sta orientandosi verso una altra ipotesi.

A – TEORIA DELLA MUTAZIONE SOMATICA SMT (Somatic Mutation Theory) è una teoria basata sulla cellula. La causa del cancro, secondo questa teoria, è una mutazione del DNA. La modifica del DNA genera una cellula nuova, diversa, una “neoplasia”. Questa cellula neoplastica si divide in modo rapido, prolifera in modo progressivo, genera altre cellule simile a lei che prendono la dominanza sulle altre cellule di un organo, facendo evidenziare la formazione di un tumore.

Le cellule reagiscono ad un ambiente extra cellulare, tessutale, aggressivo e tossico. Le cellule diventano neoplastiche per una reazione darwiniana ad un “ambiente” tossico e aggressivo.

Sta qui la prima causa della formazione del cancro: patologia del tessuto e non solo di una cellula.

La matrice extra cellulare sostiene le cellule di un tessuto, di un organo. La nutrizione e la respirazione delle cellule è realizzata attraverso la matrice extra cellulare. Quando questa è alterata da errata alimentazione, da insufficiente ossigenazione, da infiammazione le cellule vivono in un “ambiente” percepito come tossico ed aggressivo.

Sta emergendo una altra teoria, che a me convince più, non più basata solo sulla mutazione dei geni di una cellula, ma basata sulla organizzazione tessutale di un organo, composto da cellule e da matrice extra cellulare formata da tessuto connettivo, acqua, e altre componenti strutturali, vascolari e linfatiche, nervose.

B – TEORIA ORGANIZZAZIONE TESSUTALE

TOFT = Tissue Organization Field Theory.

E’ una teoria basata sulla organizzazione degli organi, sulla destrutturazione della matrice extra cellulare e connettivale degli organi.

Questa teoria afferma che il cancro è una patologia complessa che coinvolge l’intero organismo, e’ una malattia metabolica, ed è curabile, è reversibile, intervenendo sulla matrice extra cellulare con le sue componenti, sulla organizzazione tessutale degli organi, sul metabolismo.

Per guarire occorre intervenire nell’ambiente tessutale e non solo sulle cellule. Una persona può essere colpita in più organi da tumori diversi, specifici e primitivi perché le sue condizioni sistemiche, metaboliche sono favorenti la insorgenza del cancro.

Ho allegato a questo post una slide con le principali cause di cancro.

Come si legge le tre prime e principali cause sono: fumo, alimentazione ed alcool…

Cioè fattori comportamentali che intessano la matrice extra cellulare, l’organizzazione dei tessuti ed organi.