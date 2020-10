Arezzo, le notizie di oggi: 15 Ottobre

Il comune di Civitella, in gara per l’acquisizione delle piscine Tartana

Il Consiglio comunale di Civitella da l’ok per la partecipazione all’asta del complesso sportivo la Piscina.

Nella seduta del Consiglio comunale del 13 ottobre, tenutasi in modo riservato, è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno relativo all'autorizzazione a partecipare all'asta pubblica per acquisizione "Complesso immobiliare di tipo ludico sportivo ricreativo sito in Via dei Boschi Pieve al Toppo".



"Voglio ringraziare tutti i consiglieri, in particolare quelli di minoranza, per la sensibilità dimostrata nel condividere ed approvare l'o.d.g. di cui sopra – dichiara il sindaco di Civitella Ginetta Menchetti – che autorizza l'amministrazione a partecipare all'asta, per l'acquisizione del complesso "Tartana", con l'obiettivo di restituire alla collettività un'area che ha rappresentato, tra gli anni '80 e '90 il cult del divertimento specie in estate, avendo annessa anche una piscina dove gli Aretini e non solo trovavano sollievo nelle calde giornate estive". Un locale poliedrico, unico parco divertimento nell'aretino, dove trovava posto sia l'adolescente che il genitore, con la sua molteplicità di sale dedicate sia al liscio che alla discoteca, che ha visto anche la presenza di artisti di livello nazionale .

Un luogo che ha visto passare almeno tre generazioni, dove è rimasto un pezzo di cuore di Arezzo e che in quegli anni ha dato lustro a questo territorio. “Dalla sua chiusura avvenuta nel 2005 – prosegue la prima cittadina – l’area è rimasta sempre in disuso e in stato di abbandono, solo urbanisticamente ha avuto una trasformazione tramite la progettazione e l’approvazione di un piano attuativo che prevede un’area residenziale con scadenza 2022, con annesse opere di urbanizzazione per oltre 2.000.000 di euro, mentre il nuovo piano operativo già adottato a luglio e in fase di approvazione, al momento non ha pianificato nessuna attuazione edificatoria, ma comunque dobbiamo sottolineare che permette il recupero dei volumi esistenti con le attuali destinazioni. Le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a questo impegno straordinario si trovano nella strategicità dell’area interessata che oltre ad avere una area boscata di circa 1 ettaro, e un ampio parcheggio adiacente alla nostra RSA e al nostro centro diurno, può permettere in futuro di restituire alla collettività uno spazio centrale per il territorio che accolga attrezzature collettive polifunzionali”. “In un’ottica di espansione e miglioramento degli spazi aperti per il nostro polo per anziani l’area adiacente del complesso “Tartana” rappresenta una preziosa opportunità su cui investire – aggiunge il sindaco Menchetti – sia per un miglioramento degli spazi esterni, sia per l’area adibita a parcheggio pubblico, senza dimenticare l’area boscata, vero “polmone verde” per tutta la comunità, da trasformare in parco pubblico attrezzato”. “Ritengo – conclude il sindaco di Civitella – che come amministrazione abbiamo l’obbligo morale e istituzionale di essere attori di questa operazione e ci auguriamo che questa operazione di aggiudicazione vada a buon fine, lo dobbiamo alla comunità che abbiamo l’onore di amministrare, e che più volte ha espresso il desiderio di un recupero pubblico di quell’area”.

Macellaio minaccia il vicino con un coltello, denunciato dai carabinieri

Un 65enne, di professione macellaio, è stato denunciato in stato di libertà da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro, per aver minacciato il vicino di casa.

I due da tempo in lite a causa di problemi derivanti da fondi confinanti hanno ingaggiato un battibecco verbale nel pomeriggio di martedì scorso, sempre per futili motivi.



Il macellaio ha allora impugnato un coltello e puntandolo in direzione del vicino gli avrebbe giurato la morte, pronunciando frasi minacciose.

All’uomo, titolare di porto d’armi, sono stati ritirati in via cautelativa 4 fucili e decine di cartucce.

Truffatore fermato dai carabinieri a Badia Tedalda

I Carabinieri del Comando Stazione di Badia Tedalda sono intervenuti in una frazione del Comune, dopo aver ricevuto da parte di un cittadino la segnalazione della presenza di un uomo che si spaccia come dipendente di una nota ditta del posto, che produce macchine agricole e che tenta di vendere prodotti da ferramenta e utensili per il giardinaggio.



I militari hanno immediatamente individuato il sedicente dipendente della ditta in questione, già noto ai Carabinieri, un 32enne originario di Napoli e lì residente, con precedenti specifici per truffa e vendita di materiale contraffatto, in particolare gruppi elettrogeni, e gravato dal provvedimento del foglio di via, sempre su proposta dei Carabinieri di comandi Stazione di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano.

