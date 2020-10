Il nostro modello attuale di alimentazione può generare in ciascuno di noi un inquinamento per eccessiva presenza di acidi grassi saturi dentro le nostre cellule.

Gli acidi grassi saturi sono molecole lipidiche composte da una una lunga catena di atomi di carbonio uniti ad atomi di idrogeno.

Sono derivati in netta prevalenza da alimenti di origine animale: carne, formaggi, salumi …Noi mangiamo ciò che mangia l’animale e poiché il modello di allevamento degli animali e’ finalizzato alla massima resa in tempi brevi, agli animali stabulati viene data cibo adeguato al loro aumento in carne e in peso.

In questi alimenti sono presenti acidi grassi saturi e una dose elevata di acidi grassi omega 6.

Noi guardiamo in prevalenza solo il grasso visibile generato da una errata alimentazione troppo ricca in alimenti di origine animale e povera di alimenti di origine vegetale. Conosciamo il nostro grasso corporeo.

Esiste un “grasso visibile” localizzato in precise aree anatomiche, diverse per sesso e per età.

Esiste anche un “grasso invisibile” localizzato nel sangue, all’interno delle cellule, negli organi corporei.