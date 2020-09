Arezzo, le notizie di oggi: 18 Settembre

By Redazione

Condannato in Romania, rintracciato e arrestato a Montevarchi

I militari della Stazione di Montevarchi hanno tratto in arresto un cittadino rumeno sessantenne, ricercato dallo scorso agosto dall’Autorità Giudiziaria romena per scontare una condanna ad un anno di reclusione, per possesso di documenti contraffatti e false dichiarazioni sulla propria identità.Continua a leggere



Quattro anni fa, quando l’uomo, in Romania, nel corso di un normale controllo, viene sorpreso in possesso di una patente falsa.

Il sessantenne afferma di aver regolarmente conseguito la licenza di guida in Moldavia, dichiarazioni risultate poi nel corso delle indagini, del tutto infondate. Quattro anni fa, quando l’uomo, in Romania, nel corso di un normale controllo, viene sorpreso in possesso di una patente falsa.Il sessantenne afferma di aver regolarmente conseguito la licenza di guida in Moldavia, dichiarazioni risultate poi nel corso delle indagini, del tutto infondate. All’esito del processo – conclusosi nello scorso agosto – l’uomo è condannato ad un anno di reclusione, ma, irreperibile sul territorio rumeno.

La Corte Distrettuale di Alba (Romania) emette così a metà agosto un Mandato di Arresto Europeo, internazionalizzando il provvedimento di cattura. Nelle ricerche coinvolti di conseguenza anche i Carabinieri di Montevarchi, che, effettuati i primi accertamenti si accorgono che il ricercato è sul proprio territorio di competenza.

ieri sera, i Carabinieri lo hanno arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Firenze dove rimarrà fino all’estradizione nel suo Paese di origine.

Aretini al voto: le curiosità

Saranno 76.925, di cui 36.671 maschi e 40.254 femmine, gli aretini al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Rispetto alle ultime amministrative si registra un lieve calo di 869 elettori.

Il totale toccava infatti quota 77.794 (di cui 36.844 maschi e 40. 950 femmine). Continua a leggere

Rispetto alle politiche di due anni fa, il dato si riferisce ovviamente agli elettori della Camera dei Deputati visto che per il Senato il diritto di elettorato attivo si acquisisce a 25 anni, va registrata invece una risalita rispetto ai 74.641 di allora. Gli elettori più giovani sono 3 e diventano maggiorenni proprio al novantesimo, compiendo i 18 anni domenica.

Uno “zero” di mezzo, è veramente il caso di dire, fa la differenza: il più anziano con diritto di voto ha infatti 108 anni. In termini quantitativi, la sezione più numerosa è la 8 di via Porta Buia con 1.213 elettori di cui 570 maschi e 643 femmine.

Per trovare la meno numerosa occorre salire a Santa Maria alla Rassinata: è la 85 con 69 elettori, di cui 33 maschi e 36 femmine. Alcune sezioni saranno poi utilizzate dai sondaggisti ingaggiati dai tre network televisivi nazionali, Rai, Mediaset e La7, sia per i cosiddetti exit poll che per le proiezioni. Nella sezione Speciale Elezioni della homepage del sito del Comune è possibile trovare ogni indicazione utile per esercitare il diritto di voto, dal come rifare la tessera elettorale anche all’ultimo momento alle regole sanitarie e di sicurezza che devono essere rispettate ai seggi.

in aggiornamento