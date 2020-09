Tempo di Saracino (Video-Foto)

Ma invece del Buratto c’è la Meloni

Il Saracino non si correrà per via del covid ma ieri piazza Grande era ugualmente affollata di armieri e piazzaioli per la presenza della Meloni.

Ad un certo punto una emozione inattesa

invece della lancia era caduta una mascherina ai piedi della leader.

In verità i colori non erano di nessun quartiere.

Chissà se la magistratura della giostra la squalificherà e l’araldo annuncerà punti zero.

Certo è che l’assembramento c’era, anche se in fondo verrà svolta pure la fiera del mestolo.

Ma lì i vari leader politici non si faranno vedere perché, dopo aver rotto i coglioni incessantemente, potrebbero rischiare di venire presi a mestolate.