By Redazione

Incendio nel vivaio a Ternnauova Bracciolini

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sono intervenuti questa mattina poco dopo le cinque, nel comune di Terranova Bracciolini in via Poggilupi, per un incendio di sfalci e scarti di potatura all’interno di un vivaio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno impegnato 2 automezzi e 5 unità.

in aggiornamento