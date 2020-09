Arezzo, le notizie di oggi: 4 Settembre

Si ribalta col trattore e rimane schiacciato

L’incidente questa mattina.

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti nel comune di Foiano della Chiana, in Via Selce, per soccorrere una persona in seguito al ribaltamento di un trattore.

La squadra con l’ausilio dell’autogru della sede centrale, dopo aver sollevato il cingolato ha liberato il conducente, un sessantenne, per affidarlo al medico del 118 che ne ha constatato il decesso.

Sul posto Carabinieri e personale del PISL ( Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’uomo sia stato colto da un malore, prima di perdere il controllo del mezzo.

Caso Fredy Pacini: respinta dal Gip la richiesta di archiviazione

Il Pm, Andrea Claudiani, avanzò l’ipotesi della legittima difesta putativa, ipotizzando che Pacini, il gommista che la notte del 28 novembre 2018 sorprendendo il ladro nella sua officina, si sentisse in pericolo, anche se non lo era e sparò a Vitalie Tonjoc.

Il Gip Claudio Lombardo, avanzando delle riserve, ha respinto la richiesta di archiviazione e ha aggiunto altri sei mesi per un supplemento di indagini alla Procura.

in aggiornamento