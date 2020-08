Lo Smart Working della Sig.ra Mery

Due giorni fa Mery Cornacchini di “Arezzo nel Cuore” – la lista civica, che avrebbe dovuto presentarsi all’elezioni comunali di Arezzo e che, invece, si è fusa per necessaria incorporazione con quella di Forza Italia – ha dato notizia su FB che un seggiolino auto per bimbi in buone condizioni, ritrovato davanti ad un cassonetto della nettezza urbana, le era servito per fare un’opera buona, avendolo donato ad una famiglia in difficoltà.

Ottimo !

Curiosamente ieri la stessa Mery Cornacchini, sempre su FB, pubblicizza, con relativa foto, la vendita al prezzo di 80 euro di un altro seggiolino da auto per bimbi, da lei definito in buonissime condizioni (la pubblicità è l’anima del commercio…), che sembra essere, per marca, colori e particolari, il gemello di quello lasciato al cassonetto e donato alla famiglia in difficoltà.

A questo punto sorge spontaneo un interrogativo: o l’ignoto benefattore (o benefattrice) era padre (o madre) di due gemelli e, pertanto, ha lasciato ai cassonetti, non uno, ma due seggiolini, oppure la donazione del seggiolino rinvenuto ai cassonetti, unita alla considerazione che Arezzo è l’unica Città ad avere un indice di natalità di segno positivo, ha fatto sì che balenasse nel cervello della sig.ra Cornacchini l’idea di un interessante business nella commercializzazione di articoli per bambini.

Naturalmente e rigorosamente Smart Working.