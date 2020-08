Cambio di proprietà per l’ Arezzo Calcio

Il 94 per cento delle quote dell’Arezzo Calcio, fino ad oggi nelle mani di Alle srl, vanno alla Mag Servizi Energia.

Questa mattina a Roma, il passaggio notarile delle quote.

L’ex proprietario Giorgio La Cava lascia la guida del club alla società MAG SERVIZI ENERGIA amministrata dall’Ing. Fabio Gentile, specializzato nella progettazione di impianti di calore, nonché amministratore delegato della New Energy, forte di un gruppo societario alle spalle che nel precedente esercizio ha generato un fatturato di circa 40 milioni e per l’esercizio in corso ha già raggiunto un consolidato di 70 milioni, con previsione di chiusura esercizio 2020 a 90 Milioni.

È già stato individuato il main sponsor per la stagione 2020/21 e precisamente Società New Energy Gas e Luce S.r.l. leader del settore della medesima proprietà.