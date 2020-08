Arezzo, le notizie di oggi: 4 Agosto

Cup: accordo per la garanzia dei diritti dei lavoratori

La soddisfazione di Fiom e FP Cgil che hanno gestito il passaggio dei lavoratori tra vecchio e nuovo gestore di un servizio Asl del nostro territorio.

Il Cup telefonico della Asl Toscana Sud Est è passato dall’Althea Group alla Cooperativa Sociale Sintesi.

Fiom e Fp Cgil hanno trattato e ottenuto le necessarie garanzie contrattuali e salariali per i lavoratori che adesso passano da un'azienda metalmeccanica a una cooperativa sociale. "Abbiamo ottenuto risultati importanti anche in considerazione della complessità dell'appalto che era su scala Regionale – affermano Alessandra Ricciarini e Antonio Fascetto, dirigenti della Funzione Pubblica e della Fiom Cgil.

L’accordo che abbiamo firmato prevede il mantenimento di una serie di diritti.

In particolare stessa sede e dello stesso orario di lavoro, retribuzione in essere al momento del passaggio, senza nessun tipo di riassorbimento futuro, mantenimento degli scatti di anzianità”. Garantita anche una serie di diritti: il riconoscimento dell’art 18 della legge 300 e quello della retribuzione del lavoro straordinario senza ricorso all’istituto della flessibilità e quindi alla Banca ora; la stabilizzazione di lavoratori interinali; il consolidamento dei contratti part time attraverso una riparametrazione migliorativa per compensare le differenze tra il contratto nazionale dei metalmeccanici industria e quello della cooperazione sociale.

Infine il riconoscimento strutturale del corrispettivo economico dell’Elemento Perequativo previsto dal contratto metalmeccanici industria e assente nel contratto della cooperazione sociale. “Siamo soddisfatti di questo accordo – commentano Fascetto e Ricciarini.

La trattativa non è stata semplice, nonostante alcuni aspetti prioritari fossero già stati disciplinati dal verbale di Accordo Quadro Regionale, sottoscritto dai sindacati e dalla Rete di Imprese. Per noi era prioritario garantire la conservazione dei diritti acquisiti dalle lavoratrici e dai lavoratori.

E dal nostro punto di vista, valutazione condivisa anche dai dipendenti, l’obiettivo è stato conseguito. Infine valutiamo positivamente anche il fatto che, in questa complessa vertenza, non è stata compromessa la continuità del servizio ai cittadini”.

Il prolungamento della tangenziale urbana è aperto alla viabilità

Una rotatoria per il nuovo volto di via Buonconte da Montefeltro

Completato, come da programma, il prolungamento della tangenziale urbana nel tratto che collega, per la prima volta, viale Santa Margherita e via Buonconte da Montefeltro: si tratta di 800 metri a doppio senso di marcia in unica corsia.



Vanno dalla preesistente rotatoria di viale Santa Margherita alla nuova di via Buonconte da Montefeltro. Approfittando della realizzazione di quest'ultima e in corrispondenza dei relativi lavori, l'amministrazione comunale ha dotato di illuminazione pubblica il tratto di strada, finora sprovvisto, che da questa intersezione raggiunge l'abitato di Cadicio.

“Un’opera attesa da anni – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli – concepita per la prima volta dal sottoscritto quando ricoprivo la carica di assessore nelle giunte Lucherini.

I suoi benefici sono legati soprattutto all’alleggerimento dei flussi di traffico, caratterizzati anche da carichi pesanti, lungo le direttrici Libbia-Tregozzano-Arezzo e dal Casentino verso il capoluogo. Altre due considerazioni: innanzitutto la nuova strada si pone come una sorta di ‘raddoppio’ dello stradone di Ca de Ciò, stretto e pericoloso, costituendone quindi una valida alternativa.

La seconda è relativa a quanto realizzato per congiungere via Buonconte con l’asse della Umbro-Casentinese: una rotonda, infatti, garantisce la necessaria fluidità al traffico”. “Arriviamo all’inaugurazione – ha aggiunto il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – nei tempi previsti, nonostante lo stop causato dal Covid. Questo risultato è stato conseguito grazie all’impegno di tutti i tecnici comunali coinvolti e della ditta appaltatrice. Una menzione speciale a Valerio Sandroni che fino all’ultimo giorno di lavoro, prima di andare in pensione e senza beneficiare delle ferie maturate, ha seguito il cantiere”.

A cavallo di agosto e settembre, infine, verranno ultimate le opere residuali che interessano il reticolo idrico limitrofo alla rotonda di viale Santa Margherita.



