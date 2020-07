Arezzo, le notizie di oggi: 11 Luglio

By Redazione

Muore motociclista 61enne, contro auto all’uscita dal distributore

L’incidente verso le ore 11,30 lungo la strada provinciale Valdarno Casentinese presso la bretella di Terranova Bracciolini.

La vittima era insieme ad altri amici motociclisti,originario di San Mauro Pascoli, inprovincia di Forlì Cesena.

Sul posto auto medica, ambulanza (misericordia Montevarchi) eliambulanza Pegaso 1, VVF e forze dell’ordine, all’arrivo dei mezzi di soccorso, l’uomo con grave trauma toracico, era già in arresto cardiocircolatorio e nonostante gli sforzi dei sanitari questi ultimi dopo un ora di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Virus: minore alla visita pediatrica scopre contagio

L’annuncio dalla pagina Facebook del Comune di Foiano della Chiana dal sindaco, Francesco Sonnati, La Asl si è già attivata per individuare i contatti

in aggiornamento