Le App utili in viaggio

Google Maps, offline

Se si deve passare molto tempo per strada in auto, è utile scaricare le mappe della zona in cui ci si sposterà, in modo da poterle consultare offline e non sprecare dati, oppure quando non c’è connessione.

Con Google Maps, basta cliccare sull’icona del proprio account, in alto a destra, e poi su “Mappe offline”.

Ovviamente più è grande la zona di cui si vogliono scaricare le mappe, più spazio verrà occupato nella memoria dello smartphone.

Perché il GPS funzioni non c’è bisogno di avere una buona connessione, quindi se le mappe sono scaricate sullo smartphone si può vedere la propria posizione anche senza.

Apple Maps non ha questa funzione, ma se si fa partire il navigatore in una zona in cui si ha una buona connessione di rete e poi la si perde per la strada.

L’ alternativa Maps.me, una app gratuita di mappe offline che segnala anche la posizione di parcheggi pubblici, e tanto atro di utile quando si è in una città che non si conosce .

App gratuite di mappe utili

Komoot (disponibile sia per Android che iOS), per le escursioni, l’alpinismo e i giri in bici.

La funzione per scaricare le mappe e consultarle offline è a pagamento, ma registrando un profilo si possono scaricare le mappe di una specifica regione gratuitamente.

Un’altra app gratuita che permette di scaricare mappe è Here WeGo, che rispetto a Google Maps dà informazioni su come muoversi in città in bici.

Per chi va a piedi per sentieri, invece possono essere sia Maps.me (che contiene tutto il database di openstreetmap) che Locus Map, disponibile solo per sistemi operativi Android.