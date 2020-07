Arezzo, le notizie di oggi: 3 Luglio

Rapinatore italiano ruba all’Obi di Arezzo e malmena nigeriano che tenta di fermarlo

Al 40enne nigeriano, che staziona solitamente all’esterno dell’OBI vendendo fazzoletti e altri utensili, non era sfuggito la strano comportamento di un cliente che, dopo essere entrato con una borsa palesemente vuota, era uscito poco dopo, dall’apposito varco riservato a chi esce “senza acquisti”, con la medesima borsa molto più “gonfia” di prima. Continua a leggere

Per lui, riconosciuto dal cittadino nigeriano, è scattato l’arresto per rapina impropria. Il nigeriano, per i colpi ricevuti al volto durante la colluttazione, è stato giudicato guaribile per giorni 8 dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato per trauma facciale e ferita al labbro.

Ne nasce una colluttazione durante la quale il ladro perde la sua borsa, contenente la refurtiva con diserbanti e prodotti per la piscina per un valore di circa 140 euro. Appena intervenuti gli agenti della Squadra Mobile trovano all’interno della borsa anche un telefono cellulare attraverso il quale gli investigatori sono risalgono immediatamente all’identità del ladro che viene ndividuato presso il suo domicilio di Castiglion Fiorentino.

Il nigeriano si è quindi avvicinato al soggetto chiedendogli se avesse rubato e per tutta risposta il ladro, L.L. di 48 anni italiano e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, gli sferra due pugni per guadagnarsi la fuga.

Parco Arno: la riqualificazione

Conclusa una parte della riqualificazione del parco Arno. Le opere che l’amministrazione comunale ha già provveduto a realizzare riguardano il rifacimento del camminamento interno e della pista di pattinaggio, le cui pavimentazioni mostravano segni di evidente usura, la ricostruzione del campo da basket, la sistemazione del fondo del campo da pallavolo, l’installazione di nuove reti di recinzione e cancelli di ingresso.Continua a leggere



L’abbattimento di alcuni alberi, il rinnovamento degli arredi e dei giochi hanno concluso questa prima tranche: il parco si presenta adeguatamente attrezzato per ospitare l’attività ludica dei più piccoli e non solo.

Il programma delle opere prevede anche la completa sostituzione con luci a led della precedente illuminazione, composta da 27 lampioni dentro al parco e altri 19 nell’adiacente sottopasso, peraltro implementate nel numero da 2 nuovi punti luce, e l’estensione del sistema di videosorveglianza.

Il parco vanterà ulteriori 4 ‘occhi a infrarossi’ in quella parte rimasta finora esclusa dal monitoraggio.

Contributo di 35mila euro ad ArezzoCasa per le famiglie che vivono in alloggi Erp

La giunta del Comune di Arezzo, nell’ambito dei provvedimenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza covid, ha stanziato un contributo di 35mila euro in favore di Arezzo Casa. Continua a leggere

Questo finanziamento sarà utilizzato esclusivamente come misura di sostegno economico nei confronti delle famiglie di assegnatari di alloggi ERP che abbiano subito una riduzione del reddito in conseguenza degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria.Arezzo Casa relazionerà al Comune di Arezzo, riferendo in merito all’impiego di tali risorse, entro il 31 dicembre 2020.

Per accedere al contributo, i destinatari dovranno rispettare una serie di requisiti:

a) non essere inclusi, al momento della presentazione della domanda, fra i nuclei che percepiscono benefici economici in affitti e servizi, erogati dal Comune con la certificazione da parte dei servizi sociali;

b) non risultare morosi nei confronti di Arezzo Casa per più di 2 mensilità alla data di presentazione della domanda ovvero, se morosi, aver sottoscritto con Arezzo Casa un piano di rientro ed essere in regola con il pagamento delle singole rate accordate;

c) dichiarare mediante autocertificazione che il nucleo familiare ha subìto, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, una riduzione di reddito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari o superiore al 50% del reddito percepito dal nucleo familiare nello stesso periodo del 2019.

Il nucleo familiare che ha beneficiato delle forme di sostegno economico previste dalla normativa attualmente in corso, relativa all’emergenza COVID-19, deve comunque rispettare il limite della diminuzione del 50% del reddito di cui al punto precedente.

Il sostegno economico riguarda i soli canoni di affitto e non è pertanto esteso ai costi accessori.



Modalità di richiesta

L’assegnatario dovrà presentare la richiesta, a partire da oggi, utilizzando il modulo di autocertificazione presente sul sito internet www.arezzocasa.net

La richiesta, sottoscritta dall’assegnatario e corredata di un documento d’identità in corso di validità potrà essere inviata ad Arezzo Casa all’indirizzo di posta elettronica sostegnocovid@arezzocasa.net o mediante gli sportelli delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, che forniranno assistenza nella compilazione e inoltro della richiesta.

Le dichiarazioni false o mendaci, ove accertate, oltre ad avere rilevanza penale, comporteranno la richiesta del provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, nonché l’applicazione del canone sanzionatorio a far data dal ricevimento della richiesta stessa.

Le richieste dovranno pervenire ad Arezzo Casa entro e non oltre venerdì 31 luglio 2020.

Modalità beneficio del sostegno economico

Agli assegnatari, le cui richieste risulteranno ammesse nel rispetto di tutti i requisiti sopra riportati, saranno detratti gli importi eventualmente già corrisposti nel periodo marzo- maggio 2020, nelle bollette del periodo compreso tra i mesi di agosto e novembre 2020.

Agli assegnatari che non avranno provveduto al pagamento nel periodo marzo-maggio, non saranno richiesti i relativi importi.

Il sostegno è relativo al solo canone e non si estende ai costi accessori presenti in bolletta.

Ad esaurimento del fondo di 35mila euro, non potranno più essere accolte richieste, ancorché aventi i requisiti per poterne beneficiare.

Ai fini del raggiungimento del tetto massimo, sarà seguito l’ordine cronologico di arrivo delle richieste ad Arezzo Casa. Il sostegno massimo per ciascun nucleo familiare assegnatario è pari a 104,00 euro mensili per un massimo di 3 mensilità. Tale importo rappresenta il canone medio mensile corrisposto dagli assegnatari ERP nella provincia di Arezzo.