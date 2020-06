ACF Arezzo: ufficiale l’accordo di collaborazione con l’Angers

L’ACF Arezzo A.S.D. è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo di collaborazione con la società francese del CBAF Croix Blanche Angers Football. Le due società, in piena sintonia e armonia negli obbiettivi, cercheranno in futuro di creare una sinergia per la crescita delle proprie tesserate e per lo sviluppo del calcio femminile in Europa.

Grande soddisfazione in casa amaranto con la prima pietra posta fuori dal territorio nazionale, segno della continuità e della coerenza del progetto sportivo presentato ai tifosi e alla città negli anni.

Silvio Bogliari, responsabile per l’Acf Arezzo dei rapporti con l’estero, commenta così la riuscita della collaborazione: “L’ Angers è un’importante squadra francese fondata nel 1963 e l’accordo è nato grazie alla grande disponibilità dimostrata dall’allenatore Ludovic da Cunha, che conobbi prima di entrare nell’organigramma dell’Arezzo. Con poche mail, si è raggiunto l’accordo tra le società diretto allo scambio di giocatrici, qualora ce ne sia la possibilità, e all’organizzazione di amichevoli internazionali “.

L’ACF Arezzo A.S.D. a le plaisir d’annoncer d’avoir atteint un accord de partenariat avec le club français du CBAF Croix Blanche Angers Football.

Les deux clubs, en pleine harmonie et syntonie dans leurs objectifs, chercheront à l’avenir à créer une synergie pour la croissance de leurs joueuses et pour le développement du football féminin en Europe.

Grande satisfaction dans la maison grenat avec la première pierre située en dehors du territoire national, signe de la continuité et de la cohérence du projet sportif présenté aux supporters et à la ville au fil des ans. Silvio Bogliari, responsable de l’ACF Arezzo des relations extérieures, commente ainsi la réussite de le partenariat : « l’Angers est une importante équipe française fondée en 1963 et l’accord est né grâce à la grande disponibilité montrée par l’entraîneur Ludovic Da Cunha, que j’ai connu avant d’entrer dans l’organigramme de l’Arezzo. Avec quelques emails, un accord gratuit a été conclu entre les clubs pour échanger les joueuses, s’il y en a la possibilité, et pour organiser des matches internationaux ».