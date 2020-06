Arezzo, tutte le notizie di oggi: 15 Giugno

Virus: ancora un positivo in città

La situazione dalle ore 14 del giorno 14 alle ore 14 del giorno 15 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso nel Comune di Arezzo.

In A1 con 5 panetti di hashish nascosti sotto il sedile, arrestato

La Polizia Stradale di Arezzo, durante lo scorso weekend, in autostrada del sole ha intercettato ed arrestato un 36enne di Sinalunga all’altezza dell’area di servizio di Lucignano in carreggiata nord. Continua a leggere

Erano circa le 15.30 di sabato quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle, ha deciso di fermare per un controllo una Opel Karl con targa italiana e con una sola persona a bordo.

Il conducente della piccola utilitaria tedesca, dapprima ha fatto finta di aderire all’invito di fermarsi al casello di Valdichiana, poi ha tentato la fuga.

Inseguito e stretto al guard rail è stato costretto a fermarsi 5 km dopo.

Viste le risposte poco convincenti alle richieste degli agenti, viene eseguita una perquisizione e da sotto il sedile di guida, sono spuntati fuori cinque panetti con 500 grammi di hashish.

Gli stessi agenti della Sottosezione di Battifolle, in raccordo con l’A.G. aretina immediatamente informata dei fatti, si recano a Sinalunga presso la residenza del fermato per una perquisizione domiciliare.

Il giovane trafficante di droga, appena scarcerato per violenze in ambito familiare, stava tornando da Roma dove era andato evidentemente a “rifornirsi”.

Risultato anche senza occupazione e quindi si ritiene che si sostenesse con l’ attività illecita, è stato arrestato e ristretto presso il carcere di Sollicciano di Firenze.

L’auto e la droga, che avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio almeno 5.000 euro, venivano sequestrati.